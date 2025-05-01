Silk Avia возобновляет ежедневные полеты в Иссык-Куль

Silk Avia дает возможность добраться из Ташкента до Иссык-Куля всего за два часа, вместо 13 часов в дороге на автобусе. Полеты будут выполняться с 1 июля ежедневно в международный аэропорт Иссык-Куль.
Стоимость авиабилетов составляет:
— Ташкент — Иссык-Куль: от 1,342 миллионов сумов
— Ташкент — Иссык-Куль — Ташкент: от 2,684 миллионов сумов.
Полеты в популярную курортную зону выполняются ежедневно. Приобрести авиабилеты можно на сайте, через приложение Silk Avia, во всех международных аэропортах Узбекистана, а также в филиале Uzbekistan Airways Sales.
Источник: gazeta.uz