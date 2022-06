Сиквел фильма «Достать ножи» будет называться Glass Onion. Он выйдет в конце года

Сиквел детективного фильма «Достать ножи» будет называться Glass Onion — «Стеклянный лук» или «Монокль».

В Glass Onion появятся Дэниел Крейг, Эдвард Нортон, Жанель Моне, Кэтрин Хан, Лесли Одом-мл., Джессика Хенвик и Мэделин Клайн, а также Кейт Хадсон и Дейв Баутиста.

Benoit Blanc’s next case, the follow up to Knives Out, is called GLASS ONION. pic.twitter.com/6Zo0g1VX11