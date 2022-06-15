Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
sikvel-fil-ma-dostat-nozhi-budet-nazyvat-sya-glass-onion-on-vyydet-v-konce-goda
Сиквел фильма «Достать ножи» будет называться Glass Onion. Он выйдет в конце года
113
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:48

Сиквел фильма «Достать ножи» будет называться Glass Onion. Он выйдет в конце года

Сиквел детективного фильма «Достать ножи» будет называться Glass Onion — «Стеклянный лук» или «Монокль».

В Glass Onion появятся Дэниел Крейг, Эдвард Нортон, Жанель Моне, Кэтрин Хан, Лесли Одом-мл., Джессика Хенвик и Мэделин Клайн, а также Кейт Хадсон и Дейв Баутиста.



Фильм выйдет на стриминговой платформе Netflix в конце 2022 года. Оператором картины выступит Стив Йедлин — он же работал над первой частью франшизы.

Источник: daily.afisha.ru

б2.png

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#netflix #фильм #чтопосмотреть #анонс #сиквел
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Американский дуэт LMFAO выступит на День города в Алматы
2093
В Астане состоится бесплатный концерт дуэта пианистов из Германии
1777
Zumba party в Астане
1387
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.