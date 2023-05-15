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Шведская певица Лорин победила на «Евровидении»
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Главный

Сегодня в 10:08

Шведская певица Лорин победила на «Евровидении»

Представлявшая Швецию певица Лорин стала победительницей «Евровидения-2023», финал которого прошел минувшей ночью в Ливерпуле.

На конкурсе она выступила с песней Tattoo. Ее героиня заявляет, что полна решимости любить близкого человека, даже несмотря на то, что время для их отношений еще не пришло. По версии жюри конкурса, ее песня стала лучшей среди представленных и заработала 340 баллов. Зрители же отдали ей второе место и 243 балла, этого хватило для победы в общем зачете.

На втором месте оказался финский рэпер Käärijä с песней Cha-cha-cha.

Источник: daily.afisha.ru

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.