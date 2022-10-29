Shutterstock начнет продавать изображения, созданные искусственным интеллектом

Сервис стоковых фотографий Shutterstock объявил о расширенном партнерстве с разработчиком технологий на основе машинного обучения OpenAI.

Модель преобразования текста в изображение DALL-E будет напрямую интегрирована в Shutterstock «в ближайшие месяцы».

Кроме того, сервис запускает фонд поддержки авторов. Из него будут отчисляться вознаграждения создателям контента, на котором обучается искусственный интеллект. Одновременно с этим Shutterstock запретил продажу изображений, которые созданы с помощью отличной от DALL-E технологии.

Источник: incrussia.ru