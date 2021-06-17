Штат или аутсорс. Про особенности найма сотрудников в условиях удаленной работы

Ермек Казым, член наблюдательного совета ТОО Aq Niet Group





Про тренды

Я на протяжении двух лет курирую работу HR-департамента в нашей компании. Сегодня мы наблюдаем, что желания и требования как работодателя, так и соискателя изменились. Компании ищут сотрудников, способных быстро менять свое мышление, гибких, желательно с опытом автоматизации и диджитализации процессов. Важными остаются навыки коммуникации, потому что работа на расстоянии требует всегда оставаться на волне, даже если вы не видите коллег неделями. Еще один важный момент — умение работать в условиях неопределенности. Соискатели же сейчас больше предпочитают гибридный формат работы.

Сам рекрутинг сегодня становится автоматизированным и цифровым. Почти 90% всех первичных интервью, проводится удаленно. Также благодаря удаленной работе удается привлекать талантливых соискателей из разных регионов страны.

О работе с людьми в штате и на аутсорсе





Преимущества работы на аутсорсе — экономия средств на операционку. Но здесь важно сделать правильные расчеты. Будет выгоднее, в том случае, если в аутсорс передан большой объем работы, непрофильные функции. Но эти процессы должны быть хорошо знакомы и подходить под категорию рутинных. Если в компании не налажена коммуникация и процессы не выстроены, то передавать функции в аутсорс рискованно. А если компания успешно перевела все процессы с офисного режима в удаленный, то ей значительно проще их делегировать.

Все зависит от того, какие процессы вы рассматриваете. Однотипные, повторяющиеся, но в то же время объемные функции, например, кадровое делопроизводство, выгоднее передать в аутсорс. За ключевыми процессами лучше оставить своих сотрудников. Они больше вовлечены и работают эффективнее.

Рекомендации





Рекрутинг в удаленном формате должен быть гибче и автоматизированнее. Чтобы сделать его эффективным, нужно правильно использовать доступные инструменты.

Аида Жамбалина, HR Директор IT-холдинга Kazdream





Про тренды





Моя работа всегда была связана с людьми и коммуникациями с ними, а с 2015 года я начала работать в сфере HR.



Один из самых важных моментов сегодня, на мой взгляд, это построение бренда работодателя. Компании активно стали работать в данном направлении и это огромный плюс для кандидатов и сотрудников, для которых каждый день создаются комфортные условия. В IT-холдинге Kazdream этому уделяется большое внимание.

Также хотелось бы отметить отсутствие территориальных границ и возможность работать удаленно в топовых IT-компаниях мира. После перехода на удаленную работу, работодатели поняли, что эффективность работы сохраняется, а иногда и повышается. Это дает возможность найти крутого специалиста на рынке другой страны с меньшими затратами. Казахстан в этом плане — лакомый кусок.

Еще один момент — диджитализация процессов рекрутинга. В IT холдинг Kazdream, почти каждый день поступают предложения о различных CRM-системах, чат-ботах, программах и приложениях, помогающих автоматизировать работу данного направления.

О работе с людьми в штате и на аутсорсе





В Kazdream мы объединяем людей вокруг идеи, создания нового продукта, интересного направления, веры в будущее, мечты. Особенность работы с сотрудниками — это энергия, которой мы обмениваемся каждый день. Энергия, которая заряжает и помогает творить.

Все зависит от целей и задач, которые будут стоять перед компаниями. Если мы говорим о краткосрочных проектах, тогда аутсорс услуги могут быть актуальными. Если же речь идет о реализации масштабных, глобальных идей на долговременной основе, тогда люди будут приниматься в штат.

Еще важно учитывать менталитет наших людей, для которых работа в штате — гарант стабильности. Но все может измениться, так как сейчас на рынок выходят специалисты нового поколения, нового мышления.

Рекомендации





Делайте так, как чувствуете. Пробуйте, ошибайтесь, пробуйте заново и делайте новые открытия для себя. Только так можно наработать опыт и понять, на что нужно обращать внимание именно в вашей компании.