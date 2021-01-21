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Шри-Ланка открывается для туристов
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Сегодня в 11:21

Шри-Ланка открывается для туристов

Власти Шри-Ланки назвали дату официального открытия острова. Он начнет принимать туристов с 21 января.

Пока для туристов будут действовать несколько правил. Так, перед поездкой обязательно будет забронировать отель для двухнедельного карантина. Причем выбирать его можно только из списка сертифицированных. За 96 часов до поездки придется сдать тест на коронавирус. Еще два — в отеле и на 5-7 день изоляции — ждут путешественников по прибытии. Для въезда также понадобятся виза и страховка. Оформить первую можно на сайте Департамента миграции, последнюю — у местной страховой компании People's Insurance PLC.

В течение первых двух недель туристы смогут выезжать на экскурсии только с официальными гидами. Для них будут открыты заповедник Синхараджа, национальные парки Яла, Удавалаве, Каудулла и Вильпатту, крепость Сигирия и другие достопримечательности. После окончания изоляции можно свободно путешествовать по острову без сопровождающих.

Источник: 34travel.me

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#путешествия #шриланка #границы
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