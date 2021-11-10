Showtime представил новый трейлер продолжения «Декстера»

В сети появился новый трейлер сериала «Декстер: Новая кровь» — продолжения популярного шоу «Декстер», который по сути и станет его девятым сезоном.

К роли Декстера в шоу вернулся Майкл С.Холл, его сына сыграл Джек Элкотт. Также в «Декстере: Новая кровь» снялись Стив М.Робертсон, Клэнси Браун, Джонни Секвойя, Алано Миллер, Джулия Джонс, Джейми Чун, Оскар Уолберг, Майкл Сирил Крейтон и Джон Литгоу.



Новые эпизоды сериала будут появляться по воскресеньям. Шоураннером проекта выступил Клайд Филлипс, работавший над первыми четырьмя сезонами. Также в продолжении участвовали продюсеры оригинального «Декстера» Сара Коллетон, Джон Голдуин и Скотт Рейнолдс.

Источник: daily.afisha.ru