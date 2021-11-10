Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
showtime-predstavil-novyy-treyler-prodolzheniya-dekstera
Showtime представил новый трейлер продолжения «Декстера»
71
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:49

Showtime представил новый трейлер продолжения «Декстера»

Showtime представил новый трейлер продолжения «Декстера»

В сети появился новый трейлер сериала «Декстер: Новая кровь» — продолжения популярного шоу «Декстер», который по сути и станет его девятым сезоном.

К роли Декстера в шоу вернулся Майкл С.Холл, его сына сыграл Джек Элкотт. Также в «Декстере: Новая кровь» снялись Стив М.Робертсон, Клэнси Браун, Джонни Секвойя, Алано Миллер, Джулия Джонс, Джейми Чун, Оскар Уолберг, Майкл Сирил Крейтон и Джон Литгоу.

Новые эпизоды сериала будут появляться по воскресеньям. Шоураннером проекта выступил Клайд Филлипс, работавший над первыми четырьмя сезонами. Также в продолжении участвовали продюсеры оригинального «Декстера» Сара Коллетон, Джон Голдуин и Скотт Рейнолдс.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#сериал #чтопосмотреть #трейлер #новыйсезон #декстер
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Китайский сервис такси Didi рассчитывает на оценку в $60 млрд на IPO
723
Google собрал виртуальные туры по городам
830
16-летняя девушка из Атырау стала «Мисс Казахстан-2018»
1752