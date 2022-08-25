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Шлем PlayStation VR2 появится в начале 2023 года
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Сегодня в 10:15

Шлем PlayStation VR2 появится в начале 2023 года

Sony раскрыла дату выхода шлема виртуальной реальности PlayStation VR2. В компании утверждают, что представят гаджет уже в начале 2023 года. Sony делилась информацией о VR-гарнитуре на протяжении нескольких месяцев. А еще в начале этого года компания обнародовала дизайн шлема. Однако информация о стоимости новинки до сих пор не разглашается.

PlayStation VR2 будет оснащен дисплеями с разрешением до 4K. Гарнитура сможет работать на частоте 90 или 120 Гц, иметь поле зрения 110 градусов и использовать фовеальный рендеринг, который позволяет фокусировать взгляд на определенных элементах и делать изображение более четким. Гаджет будет подключаться к консоли с помощью одного кабеля USB-C.

Источник: srsly.ru

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#технологии #виртуальнаяреальность #vrтехнология #vr #sony
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