Школа. Сайкал Асылбекова о том, как можно изменить систему образования в Кыргызстане

Было

Школа научила меня не быть равнодушной к проблемам общества, создавать решения и действовать

В свое время она входила в рейтинг 10 лучших школ Кыргызстана по уровню успеваемости учеников и социальной активности. Думаю, так случилось благодаря сильному руководству школы.Недавно я узнала, что она переехала в Россию.В рамках проекта «Школьный парламент» фонда «Сорос-Кыргызстан» нас обучали написанию и управлению проектами, целеполаганию, социальному партнерству, готовили к дебатам. Вывозили в столицу и на Иссык-Куль, где все пилотные школы из семи областей работали над этими темами. Поэтому у меня уже с восьмого класса были друзья из разных городов Кыргызстана. Но таких счастливчиков, у которых стремительно развивали soft skills, было немного, всего 8-10 человек со всей школы. Потом эта команда учеников защищала честь школы на Республиканских мероприятиях по «Школьному парламенту».Я попала в экспериментальный класс, и нас с первого года обучали правам ребенка.Думаю, нам повезло и с классом, и со школой. Сейчас даже в большинстве городских школ нет такого предмета.

В девятом классе меня избрали спикером парламента. Мы с командой полноценно работали с местными властями, выдвигали проекты, обсуждали проблемы местного сообщества, особенно школьников. С тех пор мой лидерский багаж пополнялся опытом, знаниями, ошибками и навыками. Школа научила меня не быть равнодушной к потребностям, проблемам общества, создавать решения и проявлять свою позицию, действовать, понимать, что мы можем самостоятельно делать многие проекты, без помощи взрослых или старших, без огромных инвестиций и без помощи государства. Другими словами, еще в школе начался старт моей волонтерской деятельности, следовательно, и карьеры.

Стало



С тех пор многое в нашей жизни изменилось, появились другие технологии, потребности в новых навыках и актуальных знаниях выросли. Но, к сожалению, во многих школах детей до сих пор учат теории Дарвина и рассказывают, что человек произошел от обезьяны. Таких примеров по разным предметам много. Педагоги работают по программам, которые были актуальны 40 лет назад.





Думаю, важным фактором при выборе школы должен быть уклон образовательной программы заведения в зависимости от способностей и желания ребенка. Начиная от художественных, музыкальных, заканчивая математическими и гуманитарными направлениями. Также важно наряду с научными программами сочетать привитие soft skills. Техническая оснащенность, современная программа обучения, отвечающая требованиям науки, молодой и креативный преподавательский состав играют не менее важную роль. В младших классах большую роль играет классный руководитель. Этот человек либо открывает таланты и способности детей, окрыляет, мотивирует на новые знания, либо губит желание учиться у ребенка.



На замену традиционным школам приходят креативные заведения





Можно разделить школы на три вида: государственные, частные и международные школы, работающие по европейским, американским франшизам или по их стандартам. Отличия между ними огромные. На замену традиционным школам приходят креативные заведения, где ребенку дают свободу в выборе, международное окружение, европейские стандарты по знаниям, но такие школы недоступны для всего населения страны.



Будет





В школе будущего вижу такие компоненты, как предпринимательство и созидание. Вижу больше свободы для детей с возможностью ошибаться и пробовать себя в профессиях уже с седьмого класса. Думаю, надо сократить учебу с 11 классов до 8-9, чтоб дать время на узкоспециализированное обучение. Так люди уже до 20 лет смогут попробовать несколько направлений.

В школе будущего вижу такие компоненты, как предпринимательство и созидание

В целом по системе образования вижу, что следующие шаги внесли бы значительные изменения:

— нужно ужесточить контроль деятельности медресе



— внедрить ваучерную систему финансирования образования для каждого кыргызстанца — это искоренит отсев, создаст конкуренцию между государственными образовательными учреждениями, что скажется на качестве



— поменять принцип и в целом программу подготовки педагогов в университетах



— в программе дошкольного образования акцент ставить на социализацию и только



— в программе школьного и высшей степени образования добавить охват на soft skills и делать акцент на IT-специальности.