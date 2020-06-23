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Школа. Сайкал Асылбекова о том, как можно изменить систему образования в Кыргызстане
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Сегодня в 16:50

Школа. Сайкал Асылбекова о том, как можно изменить систему образования в Кыргызстане

Сайкал Асылбекова, город — Бишкек , основатель, генеральный директор международной школы ментальной арифметики «Академия роста», @saikal__asylbekova

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Было

Я окончила среднюю школу им. Т. Турсунбаевой в Джумгальском районе Нарынской области. В свое время она входила в рейтинг 10 лучших школ Кыргызстана по уровню успеваемости учеников и социальной активности. Думаю, так случилось благодаря сильному руководству школы.

Я любила многих учителей, но особенно мне нравились уроки алгебры, которую отлично преподавала Валентина Ивановна. Недавно я узнала, что она переехала в Россию.

Школа больше всего запомнилась социальными проектами, в которых я активно принимала участие. В рамках проекта «Школьный парламент» фонда «Сорос-Кыргызстан» нас обучали написанию и управлению проектами, целеполаганию, социальному партнерству, готовили к дебатам. Вывозили в столицу и на Иссык-Куль, где все пилотные школы из семи областей работали над этими темами. Поэтому у меня уже с восьмого класса были друзья из разных городов Кыргызстана. Но таких счастливчиков, у которых стремительно развивали soft skills, было немного, всего 8-10 человек со всей школы. Потом эта команда учеников защищала честь школы на Республиканских мероприятиях по «Школьному парламенту».

Учебный процесс проходил слаженно. Я попала в экспериментальный класс, и нас с первого года обучали правам ребенка.

Это удивительно. Думаю, нам повезло и с классом, и со школой. Сейчас даже в большинстве городских школ нет такого предмета.

Школа научила меня не быть равнодушной к проблемам общества, создавать решения и действовать

В девятом классе меня избрали спикером парламента. Мы с командой полноценно работали с местными властями, выдвигали проекты, обсуждали проблемы местного сообщества, особенно школьников. С тех пор мой лидерский багаж пополнялся опытом, знаниями, ошибками и навыками. Школа научила меня не быть равнодушной к потребностям, проблемам общества, создавать решения и проявлять свою позицию, действовать, понимать, что мы можем самостоятельно делать многие проекты, без помощи взрослых или старших, без огромных инвестиций и без помощи государства. Другими словами, еще в школе начался старт моей волонтерской деятельности, следовательно, и карьеры.

Стало

С тех пор многое в нашей жизни изменилось, появились другие технологии, потребности в новых навыках и актуальных знаниях выросли. Но, к сожалению, во многих школах детей до сих пор учат теории Дарвина и рассказывают, что человек произошел от обезьяны. Таких примеров по разным предметам много. Педагоги работают по программам, которые были актуальны 40 лет назад.

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Думаю, важным фактором при выборе школы должен быть уклон образовательной программы заведения в зависимости от способностей и желания ребенка. Начиная от художественных, музыкальных, заканчивая математическими и гуманитарными направлениями. Также важно наряду с научными программами сочетать привитие soft skills. Техническая оснащенность, современная программа обучения, отвечающая требованиям науки, молодой и креативный преподавательский состав играют не менее важную роль. В младших классах большую роль играет классный руководитель. Этот человек либо открывает таланты и способности детей, окрыляет, мотивирует на новые знания, либо губит желание учиться у ребенка.

На замену традиционным школам приходят креативные заведения


Можно разделить школы на три вида: государственные, частные и международные школы, работающие по европейским, американским франшизам или по их стандартам. Отличия между ними огромные. На замену традиционным школам приходят креативные заведения, где ребенку дают свободу в выборе, международное окружение, европейские стандарты по знаниям, но такие школы недоступны для всего населения страны.

Будет

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В школе будущего вижу такие компоненты, как предпринимательство и созидание. Вижу больше свободы для детей с возможностью ошибаться и пробовать себя в профессиях уже с седьмого класса. Думаю, надо сократить учебу с 11 классов до 8-9, чтоб дать время на узкоспециализированное обучение. Так люди уже до 20 лет смогут попробовать несколько направлений.

В школе будущего вижу такие компоненты, как предпринимательство и созидание

В целом по системе образования вижу, что следующие шаги внесли бы значительные изменения:

— нужно ужесточить контроль деятельности медресе

— внедрить ваучерную систему финансирования образования для каждого кыргызстанца — это искоренит отсев, создаст конкуренцию между государственными образовательными учреждениями, что скажется на качестве

— поменять принцип и в целом программу подготовки педагогов в университетах

— в программе дошкольного образования акцент ставить на социализацию и только

— в программе школьного и высшей степени образования добавить охват на soft skills и делать акцент на IT-специальности.

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#образование #кыргызстан #бишкек #дети #школа
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