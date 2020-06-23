Школа. Сайкал Асылбекова о том, как можно изменить систему образования в Кыргызстане

Сайкал Асылбекова, город — Бишкек , основатель, генеральный директор международной школы ментальной арифметики «Академия роста», @saikal__asylbekova
Было
Я окончила среднюю школу им. Т. Турсунбаевой в Джумгальском районе Нарынской области. В свое время она входила в рейтинг 10 лучших школ Кыргызстана по уровню успеваемости учеников и социальной активности. Думаю, так случилось благодаря сильному руководству школы.
Я любила многих учителей, но особенно мне нравились уроки алгебры, которую отлично преподавала Валентина Ивановна. Недавно я узнала, что она переехала в Россию.
Школа больше всего запомнилась социальными проектами, в которых я активно принимала участие. В рамках проекта «Школьный парламент» фонда «Сорос-Кыргызстан» нас обучали написанию и управлению проектами, целеполаганию, социальному партнерству, готовили к дебатам. Вывозили в столицу и на Иссык-Куль, где все пилотные школы из семи областей работали над этими темами. Поэтому у меня уже с восьмого класса были друзья из разных городов Кыргызстана. Но таких счастливчиков, у которых стремительно развивали soft skills, было немного, всего 8-10 человек со всей школы. Потом эта команда учеников защищала честь школы на Республиканских мероприятиях по «Школьному парламенту».
Учебный процесс проходил слаженно. Я попала в экспериментальный класс, и нас с первого года обучали правам ребенка.
Это удивительно. Думаю, нам повезло и с классом, и со школой. Сейчас даже в большинстве городских школ нет такого предмета.
Школа научила меня не быть равнодушной к проблемам общества, создавать решения и действовать
С тех пор многое в нашей жизни изменилось, появились другие технологии, потребности в новых навыках и актуальных знаниях выросли. Но, к сожалению, во многих школах детей до сих пор учат теории Дарвина и рассказывают, что человек произошел от обезьяны. Таких примеров по разным предметам много. Педагоги работают по программам, которые были актуальны 40 лет назад.
Думаю, важным фактором при выборе школы должен быть уклон образовательной программы заведения в зависимости от способностей и желания ребенка. Начиная от художественных, музыкальных, заканчивая математическими и гуманитарными направлениями. Также важно наряду с научными программами сочетать привитие soft skills. Техническая оснащенность, современная программа обучения, отвечающая требованиям науки, молодой и креативный преподавательский состав играют не менее важную роль. В младших классах большую роль играет классный руководитель. Этот человек либо открывает таланты и способности детей, окрыляет, мотивирует на новые знания, либо губит желание учиться у ребенка.
На замену традиционным школам приходят креативные заведения
Можно разделить школы на три вида: государственные, частные и международные школы, работающие по европейским, американским франшизам или по их стандартам. Отличия между ними огромные. На замену традиционным школам приходят креативные заведения, где ребенку дают свободу в выборе, международное окружение, европейские стандарты по знаниям, но такие школы недоступны для всего населения страны.
Будет
В школе будущего вижу такие компоненты, как предпринимательство и созидание. Вижу больше свободы для детей с возможностью ошибаться и пробовать себя в профессиях уже с седьмого класса. Думаю, надо сократить учебу с 11 классов до 8-9, чтоб дать время на узкоспециализированное обучение. Так люди уже до 20 лет смогут попробовать несколько направлений.
В школе будущего вижу такие компоненты, как предпринимательство и созидание
— нужно ужесточить контроль деятельности медресе
— внедрить ваучерную систему финансирования образования для каждого кыргызстанца — это искоренит отсев, создаст конкуренцию между государственными образовательными учреждениями, что скажется на качестве
— поменять принцип и в целом программу подготовки педагогов в университетах
— в программе дошкольного образования акцент ставить на социализацию и только
— в программе школьного и высшей степени образования добавить охват на soft skills и делать акцент на IT-специальности.