Школа QWANT. Где в Казахстане пройти обучение в сфере IT по программе из Кремниевой долины

Как все начиналось

Наша программа рассчитана не для начинающих, а для продолжающих специалистов

О задачах

Цель школы высоких технологий QWANT — повышение уровня компетенции наших кадров в области ИКТ-индустрии и IT-технологий

О проекте

О планах

В июле 2019 года состоялась выставка образовательных технологий на базе Бюро МФЦА. На ней присутствовали наш партнер Кваме Ямгнане и премьер-министр Казахстана, которые обсуждали возможность создания инновационных школ в Казахстане ранее. Поэтому мы подписали соглашение между МФЦА и QWASAR — инновационной облачной платформой — и приняли решение о создании школы QWANT.Но в связи с ситуацией в мире мы перевели проект в онлайн — за две недели перестроили всю концепцию, поменяли программу. Это дало нам еще больше возможностей, поскольку такой формат не предполагает ограничений ни по географии, ни по физическому присутствию. Мы в 4 раза увеличили количество мест, потому что получили больше 2500 заявок от казахстанских специалистов. В назначенный срок 13 апреля запустились.Сначала желающие сдавали профессиональные тесты, а затем проходили онлайн-интервью. Для нас было важно понять, насколько они развиты как будущие специалисты на уровне гибких навыков, поскольку программа предполагает проектную командную работу.В последующем будем брать оплату только за затраченные нами ресурсы по себестоимости. Возможно, в будущем монетизируем проект.. Но так как мы получили много запросов со стороны начинающих программистов, запускаем программу и для них. Прием заявок уже стартовал.Наша задача состоит в том, чтобы повысить индекс человеческого капитала в IT-индустрии. Мы готовим высококвалифицированных специалистов, программистов, программных инженеров, разработчиков, которые будут реализовывать задачи, стоящие перед цифровой экономикой Казахстана.Например, сейчас высокий спрос на программных инженеров, инженеров программного кода и инженеров программного сервиса. Поэтому мы начали с этих программ.То есть у нас нет теории и педагогов — исключительно практика от более простых задач к сложным.Мы планируем, что будем готовить начинающих специалистов, чтобы они мягко и безопасно могли войти в эту программу.Мы проходили обучение в университетах и школах, где есть педагог, класс, определенный протокол. Но методика активного обучения гораздо эффективнее, особенно если есть необходимость получить профессиональный навык в сжатые сроки.Все инновации в обучении — это ноу-хау наших партнеров. Вся программа загружена в облако. И студенты, в зависимости от скорости, личных способностей к обучению и свободного времени, проходят обучение. При этом программе нужно уделять не меньше 40 часов в неделю. Мы отслеживаем прогресс студентов.Программа адаптируется под каждого — она мобильная и гибкая.. Обычно это шесть месяцев. Начинающие специалисты будут учиться дольше — от года. Все также зависит от скорости обучения, способностей студента, но программа не будет длиться дольше 18 месяцев. Далее студенты смогут изучать дополнительные направления и развиваться в той области, в которой хотят.Программа обучения предполагает, что не все дойдут до финала. Самое главное не количество, а качество. Но у нас большой спрос, и мы не исключаем возможности выпуска до тысячи специалистов в год. Это нужный и важный проект для Казахстана.Это отличает нас от многих подобных программ. Советник этого направления — Арман Сулейменов. Также есть ребята, которые учатся либо учились по направлению программных разработок в казахстанских и зарубежных вузах. Многие из них работают в ведущих IT-компаниях. Все эти люди сильные, успешные менторы-практики.Мы провели набор по направлению Software engineering и Full stack-разработчик.До конца года нарастим программы по другим приоритетным направлениям.Ведем переговоры и решаем, кто будет первым пилотируемым объектом. Также прислушиваемся к их потребностям индустрии. Получаем обратную связь, чтобы не быть в отрыве от потенциальных будущих работодателей.