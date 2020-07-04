Школа QWANT. Где в Казахстане пройти обучение в сфере IT по программе из Кремниевой долины

Как все начиналось
Команда МФЦА работала над проектом открытия школы высоких технологий с прошлого года. В июле 2019 года состоялась выставка образовательных технологий на базе Бюро МФЦА. На ней присутствовали наш партнер Кваме Ямгнане и премьер-министр Казахстана, которые обсуждали возможность создания инновационных школ в Казахстане ранее. Поэтому мы подписали соглашение между МФЦА и QWASAR — инновационной облачной платформой — и приняли решение о создании школы QWANT.
Запуск планировался на апрель 2020 года на базе кампуса. Но в связи с ситуацией в мире мы перевели проект в онлайн — за две недели перестроили всю концепцию, поменяли программу. Это дало нам еще больше возможностей, поскольку такой формат не предполагает ограничений ни по географии, ни по физическому присутствию. Мы в 4 раза увеличили количество мест, потому что получили больше 2500 заявок от казахстанских специалистов. В назначенный срок 13 апреля запустились.
Мы осуществляли набор в два этапа. Сначала желающие сдавали профессиональные тесты, а затем проходили онлайн-интервью. Для нас было важно понять, насколько они развиты как будущие специалисты на уровне гибких навыков, поскольку программа предполагает проектную командную работу.
Первый набор мы провели бесплатно. В последующем будем брать оплату только за затраченные нами ресурсы по себестоимости. Возможно, в будущем монетизируем проект.
Наша программа рассчитана не для начинающих, а для продолжающих специалистов
Сейчас у нас обучаются студенты из Казахстана, казахстанские студенты из Европы, США, азиатских стран и стран ближнего зарубежья.
Наша программа рассчитана не для начинающих, а для продолжающих специалистов, которые хотят повысить уровень квалификации. Но так как мы получили много запросов со стороны начинающих программистов, запускаем программу и для них. Прием заявок уже стартовал.
О задачах
Цель школы высоких технологий QWANT — повышение уровня компетенции наших кадров в области ИКТ-индустрии и IT-технологий. Наша задача состоит в том, чтобы повысить индекс человеческого капитала в IT-индустрии. Мы готовим высококвалифицированных специалистов, программистов, программных инженеров, разработчиков, которые будут реализовывать задачи, стоящие перед цифровой экономикой Казахстана.
Цель школы высоких технологий QWANT — повышение уровня компетенции наших кадров в области ИКТ-индустрии и IT-технологий
Программа обусловлена спросом на специалистов разных направлений. Например, сейчас высокий спрос на программных инженеров, инженеров программного кода и инженеров программного сервиса. Поэтому мы начали с этих программ.
Ориентируемся на рынок США, Израиля и других стран, где базируется наибольшее количество IT-талантов.
О проекте
Программа строится на принципах активного обучения, проектной работы. То есть у нас нет теории и педагогов — исключительно практика от более простых задач к сложным.
Также процесс работы основан на принципах равноправной андрагогики — метода peer-to-peer, когда студенты сами обучают друг друга, делясь лайфхаками и взаимодействуя.
Есть также принцип ролевого моделирования — наши студенты решают кейсы, которые могут встретить на открытом рынке, работая в компаниях. Мы планируем, что будем готовить начинающих специалистов, чтобы они мягко и безопасно могли войти в эту программу.
Основная сложность данной методики в том, что мы к ней еще не привыкли. Мы проходили обучение в университетах и школах, где есть педагог, класс, определенный протокол. Но методика активного обучения гораздо эффективнее, особенно если есть необходимость получить профессиональный навык в сжатые сроки.
Наша программа прикладная и эффективная, позволяет за шесть месяцев добиться результатов, которые в классическом университете можно получить за несколько лет.
Разработка программы закреплена за Qwasar Silicon Valley. Все инновации в обучении — это ноу-хау наших партнеров. Вся программа загружена в облако. И студенты, в зависимости от скорости, личных способностей к обучению и свободного времени, проходят обучение. При этом программе нужно уделять не меньше 40 часов в неделю. Мы отслеживаем прогресс студентов.
Каждый из них, пройдя определенные этапы обучения, набирает свою скорость. Программа адаптируется под каждого — она мобильная и гибкая.
Длительность обучения зависит от выбранной программы. Обычно это шесть месяцев. Начинающие специалисты будут учиться дольше — от года. Все также зависит от скорости обучения, способностей студента, но программа не будет длиться дольше 18 месяцев. Далее студенты смогут изучать дополнительные направления и развиваться в той области, в которой хотят.
Изначально мы приняли 417 студентов — сейчас осталось 270. Программа обучения предполагает, что не все дойдут до финала. Самое главное не количество, а качество. Но у нас большой спрос, и мы не исключаем возможности выпуска до тысячи специалистов в год. Это нужный и важный проект для Казахстана.
У нас есть программа менторства специалистов, которые ведут наших студентов и поддерживают командный дух, формируют групповую динамику. Это отличает нас от многих подобных программ. Советник этого направления — Арман Сулейменов. Также есть ребята, которые учатся либо учились по направлению программных разработок в казахстанских и зарубежных вузах. Многие из них работают в ведущих IT-компаниях. Все эти люди сильные, успешные менторы-практики.
О планах
Хотим расширяться. Мы провели набор по направлению Software engineering и Full stack-разработчик.
Доработали программы по анализу больших данных и по искусственному интеллекту. До конца года нарастим программы по другим приоритетным направлениям.
Планируем подготовить и выпустить в открытый рынок до 10 000 специалистов за 5 лет.
Будем взаимодействовать с университетами по внедрению программы в вузы. Ведем переговоры и решаем, кто будет первым пилотируемым объектом. Также прислушиваемся к их потребностям индустрии. Получаем обратную связь, чтобы не быть в отрыве от потенциальных будущих работодателей.