«Школа должна стать полноценным миром», — Станислав Аппазов о том, как подходит к выбору учебного заведения для детей

Поговорили с предпринимателем о том, как сегодня меняется образование, и на что родителю стоит обращать внимание при выборе школы для детей.





Станислав Аппазов, город — Астана, CEO Appazov Branding Agency, @appazov_stas

О своей школе

До девятого класса я учился в Средней общеобразовательной школе №14 города Астаны. У нее не было никакой направленности, лишь небольшой физкультурный уклон. Десятый и одиннадцатый классы оканчивал в элитной школе-лицее.

Период учебы стал неким этапом «выживания». Мы первые сдавали ЕНТ. Тогда это все было ново и непонятно. В таком режиме главное, чему меня научила школа — социализации. Я научился бороться и побеждать.

Об образовании своих детей

Наши дети учатся в частной школе. Здесь подход к образованию значительно отличается от того, что было в моей жизни.

Во-первых, в учебном заведении параллельно ведут две учебные программы: основная казахстанская, рекомендованная МОН РК, и собственная школьная.

Во-вторых, если у нас на первом месте была зубрежка, без выяснения и понимания темы — главное было выучить и получить оценку, то у моих детей идет вовлечение в процесс обучения, развитие навыков анализа.

Например, если это всемирная история, то педагог предлагает подумать, почему историческая персона поступила так, а не иначе. Так же и на других предметах.





При выборе школы мы руководствовались двумя принципами.

. Важно, чтобы преподаватели закладывали хороший базовый фундамент.

Полный учебный день. В государственных школах уроки занимают половину дня, а у первоклассников и того меньше. Это было неудобно, так как мы работаем. Также было важно, чтобы дети ходили на дополнительные занятия, факультативы и имели возможность выполнить домашнее задание под присмотром учителей.

В первую очередь, школа должна обеспечить социализацию. Это было и остается важным. Сейчас я понимаю это лучше, чем 20 лет назад.

Второе — фундаментальные знания. Это должны быть не заученные факты, а навык их добывания, умение изучать.

Важно развивать желание познавать. Когда учитель может зажечь ученика новой темой так, чтобы он сам ее изучал потом и докопался до новой информации — это настоящее образование.

Зубрежка — бестолковая вещь. Сдал экзамен и забыл. А вот если сам нашел информацию, погрузился в нее, то знания останутся навсегда.

Мои дети, как и многие школьники, хотели бы прогуливать. Но в этих желаниях нет отвращения к школе. Если для меня это было обязательным занятием, то для моих детей — это lifestyle.

О школе будущего

В казахстанских школах осталась база методик и технологий обучения с советских времен. Сегодня все приходит в баланс с современной реальностью. Наши дети выходят в рыночную экономику. Им необходимо правильно социализироваться, мыслить и обдумывать.

Школа — не только храм знаний, но и место общения

Школа — не только храм знаний, но и место общения. Учебные заведения должны стать мобильнее. Быть, как супермаркет — открытыми, привлекательными, разноформатными. А обучение — разносторонним и персонализированным.

Материальное обеспечение может изменить подход учителей к работе, сделать ее более творческой и интересной для детей. Важно привлекать молодых талантливых специалистов и растить таких же успешных детей.

Школа должна стать полноценным миром, в котором ребенок живет, развивается и учится. Важно, чтобы ему было комфортно.