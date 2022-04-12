Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
shkola-daet-navyki-socializacii-amir-davletov-o-tom-kak-vybiraet-uchebnoe-zavedenie-dlya-detey
«Школа дает навыки социализации», — Амир Давлетов о том, как выбирает учебное заведение для детей
245
Главная
/
Возможности
/
Образование

Сегодня в 11:45

«Школа дает навыки социализации», — Амир Давлетов о том, как выбирает учебное заведение для детей

Познакомились с успешным предпринимателем Амиром Давлетовым, узнали, как он относится к современной образовательной системе и в какое учебное заведение планирует отдать детей.


Амир Давлетов, сооснователь и СЕО сервиса по доставке здорового питания Eat&Fit, @amirdavletov

271777709_646166256427404_8917249908595403917_n.jpg

О своей школе

Я учился в нескольких школах. Мы часто переезжали, поэтому менялось и место учебы. С одной стороны, это было стрессом, с другой — научило быстро адаптироваться в новом сообществе. В итоге я окончил столичный лицей №1.

Об образовании для своих детей

Не помню свои первые годы обучения, но, как и любой родитель, хочу дать максимум своим детям. Поэтому в планах сразу попасть в хорошую школу. Для нас важен уровень образования, комьюнити и нетворкинг, который нужно развивать с ранних лет.

Умение быстро обучаться новому — важный soft skill

В планах отдать старшего сына в школу через полтора года. Пока целимся на Quantum в Зеленом Квартале. Хотим сразу начать с частного учебного заведения. Это и для нас, как для родителей, будет новой высотой, которую нужно взять.

Школа дает навыки социализации. Не знаю, насколько актуальны будут знания через десяток лет, но важна сама способность их получать.

273400489_995961181299186_4827938435689365560_n.jpg

Школа, как и университет, учит учиться. Сегодня «твердые» навыки и знания устаревают с невероятной скоростью, поэтому умение быстро обучаться новому — важный soft skill.

Старший ходит на подготовительную дошкольную программу — ему нравится. Сын любознательный, любит изучать новое и ответственно выполняет домашние задания. Не уверен, что смогу то же самое сказать про второго сына — у них разный характер. Младший более хулиганистый. Но не думаю, что это плохо.

О школе будущего

Школы останутся актуальными, хотя бы для социализации детей. Сам формат образования должен меняться. Я тяжело представляю, как учатся дети при всей доступности гаджетов, социальных сетей и других отвлекающих факторов.

В мое время школе не хватало секций и дополнительных занятий разного профиля. Будет здорово, если дети смогут, помимо базовой программы, выбирать занятия по интересам, будь то шахматы, занятия музыкой или что-то еще. Пусть на базовом уровне, но это давало бы понимание, к чему есть склонность и тяга.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #образование #предприниматель #дети #школа
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Великобритания, Япония и Австралия — как устроена студенческая жизнь в лучших вузах мира
1258
Bilim Media Group: как 4 болашаковца создали инновационный образовательный проект
22235
Гайд по программе Erasmus Plus. Все, что нужно знать для получения стипендии
2198
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.