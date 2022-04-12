«Школа дает навыки социализации», — Амир Давлетов о том, как выбирает учебное заведение для детей

Познакомились с успешным предпринимателем Амиром Давлетовым, узнали, как он относится к современной образовательной системе и в какое учебное заведение планирует отдать детей.





Амир Давлетов, сооснователь и СЕО сервиса по доставке здорового питания Eat&Fit, @amirdavletov

О своей школе

Я учился в нескольких школах. Мы часто переезжали, поэтому менялось и место учебы. С одной стороны, это было стрессом, с другой — научило быстро адаптироваться в новом сообществе. В итоге я окончил столичный лицей №1.

Об образовании для своих детей

Не помню свои первые годы обучения, но, как и любой родитель, хочу дать максимум своим детям. Поэтому в планах сразу попасть в хорошую школу. Для нас важен уровень образования, комьюнити и нетворкинг, который нужно развивать с ранних лет.

Умение быстро обучаться новому — важный soft skill







В планах отдать старшего сына в школу через полтора года. Пока целимся на Quantum в Зеленом Квартале. Хотим сразу начать с частного учебного заведения. Это и для нас, как для родителей, будет новой высотой, которую нужно взять.

Школа дает навыки социализации. Не знаю, насколько актуальны будут знания через десяток лет, но важна сама способность их получать.





Школа, как и университет, учит учиться. Сегодня «твердые» навыки и знания устаревают с невероятной скоростью, поэтому умение быстро обучаться новому — важный soft skill.

Старший ходит на подготовительную дошкольную программу — ему нравится. Сын любознательный, любит изучать новое и ответственно выполняет домашние задания. Не уверен, что смогу то же самое сказать про второго сына — у них разный характер. Младший более хулиганистый. Но не думаю, что это плохо.

О школе будущего

Школы останутся актуальными, хотя бы для социализации детей. Сам формат образования должен меняться. Я тяжело представляю, как учатся дети при всей доступности гаджетов, социальных сетей и других отвлекающих факторов.

В мое время школе не хватало секций и дополнительных занятий разного профиля. Будет здорово, если дети смогут, помимо базовой программы, выбирать занятия по интересам, будь то шахматы, занятия музыкой или что-то еще. Пусть на базовом уровне, но это давало бы понимание, к чему есть склонность и тяга.