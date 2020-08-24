«Шин-Лайн», Nemoloko и Leroy Merlin. Чем отличаются потребители в Казахстане и России

Ирина Правдина, руководитель по маркетинговым коммуникациям «Леруа Мерлен» Казахстан



Ровно два года назад мы вышли на казахстанский рынок. Мы много времени инвестировали для изучения рынка, посетили 500 семей, чтобы изучить жителей, что они любят, их вкусы, интересы, семейное положение, где покупают товары для строительства, ремонта, как обустраивают дом. По сравнению с Россией, в Казахстане семьи больше, и люди здесь чаще выбирают частные дома для жизни.



С казахстанским потребителем нужно больше общаться, он ищет внимания, консультации, помощи, в отличие от российского потребителя, который знает, чего хочет, забирает все и уходит. Наверное, это что-то восточное.



Немаловажный фактор в Казахстане — авторитет старшего поколения. Если молодые семьи живут с родителями, важно учитывать их мнение в обустройстве дома. Основные ценности и в России, и в Казахстане — дом, семья, дети, благополучие, здоровье.



Антон Бенкс, директор представительства ОАО «Сады Придонья — Азия»



Первые поставки продукции компании «Сады Придонья» в Казахстан начались десять лет назад. А два года назад мы выводили новую торговую марку Nеmoloko на российский и казахстанский рынки.



В Казахстане больше качественного молока, в отличие от России, где многие уже давно сомневаются в качестве молока, которое продается в магазинах. В Казахстане мы столкнулись с тем, что люди не знали и не понимали, что это за продукт Nеmoloko, зачем он нужен.



Кардинальных отличий между странами нет, близок менталитет, территориально страны близко находятся, но в России рынок конкурентнее и динамичнее. В Казахстане рынок консервативный, с точки зрения привычек потребителей и уровня развития продаж. В обеих странах потребитель идет к осознанному потреблению, люди начали читать состав продукта, смотреть срок годности, изучать свойства. Мы много времени инвестировали для изучения рынка, посетили 500 семей, чтобы изучить жителей, что они любят, их вкусы, интересы, семейное положение, где покупают товары для строительства, ремонта, как обустраивают дом. По сравнению с Россией, в Казахстане семьи больше, и люди здесь чаще выбирают частные дома для жизни.Наверное, это что-то восточное.Если молодые семьи живут с родителями, важно учитывать их мнение в обустройстве дома. Основные ценности и в России, и в Казахстане — дом, семья, дети, благополучие, здоровье.А два года назад мы выводили новую торговую марку Nеmoloko на российский и казахстанский рынки.В Казахстане мы столкнулись с тем, что люди не знали и не понимали, что это за продукт Nеmoloko, зачем он нужен.В Казахстане рынок консервативный, с точки зрения привычек потребителей и уровня развития продаж. В обеих странах потребитель идет к осознанному потреблению, люди начали читать состав продукта, смотреть срок годности, изучать свойства.

При выходе на новый рынок компаниям, помимо глубокого анализа рынка, спроса и предложения, правильного позиционирования, брендинга и стратегии, важно учитывать потребительские особенности. Мы поговорили со специалистами разных компаний и узнали, как проходил выход на новый рынок.Перед выходом на российский рынок мы исследовали его, выясняя, какой продукт будет интересен населению, и начали создавать премиальную линейку Bahroma.В России большое разнообразие продуктов, один из основных каналов продаж мороженого — специализированные киоски «Мороженое», которых насчитывается по несколько сотен в городах-миллионниках, такое отсутствует в Казахстане.А россияне потребляют мороженое на диване и в зимний вечер у телевизора.И в Казахстане, и в России потребляется более жирное мороженое, чем во всем другом мире.