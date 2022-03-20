Шесть медалей завоевали казахстанские лучники на Кубке Азии

Выступая на соревнованиях Кубка Азии по стрельбе из лука, казахстанские спортсмены положили в копилку сборной шесть наград различного достоинства, из которых одно «золото», два «серебра» и три «бронзы».

Мужская сборная Казахстана по блочному луку в составе Бунеда Мирзаметова, Акбарали Карабаева и Андрея Тютина начала с того, что выиграла золотые медали Кубка Азии, одолев в финале спортсменов из Индии.

Далее казахстанская команда-микс, куда входили Андрей Тютин и Виктория Лян, завоевала бронзовые медали в блочном луке, переиграв соперников из Таиланда.

В заключительный день соревнований были разыграны награды в стрельбе из классического лука.

В финале личного зачета казахстанец Жанбырбай Даулеткельды завоевал «серебро». В схватке за «бронзу» победил казахстанский спортсмен Ильфат Абдуллин.

Команда мужчин по классическому луку в составе Санжара Мусаева, Ильфата Абдуллина и Даулеткелды Жанбырбая завоевала «серебро».

Женская сборная по классическому луку в составе Тукибаевой Фариды, Ильясовой Алины, Заемовой Мадины завоевала «бронзу».

Источник: zakon.kz



