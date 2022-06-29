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Шавкат Рахмонов вошел в топ-10 рейтинга UFC
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Сегодня в 09:34

Шавкат Рахмонов вошел в топ-10 рейтинга UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов вошел в первую десятку рейтинга полусреднего дивизиона после досрочной победы над Нилом Мэгни.

Рахмонов одержал победу над соперником из Америки удушающим приемом на турнире UFC в Лас-Вегасе в прошедшие выходные, заставив соперника постучать в знак сдачи в конце второго раунда. Для нашего бойца эта победа стала уже четвертой кряду в лиге UFC.

Казахстанский спортсмен значительно улучшил свои позиции в обновленном рейтинге лучших бойцов полусреднего дивизиона UFC. Он поднялся сразу на 5 позиций и теперь занимает 10-ю строчку топа.

Источник: tengrinews.kz

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