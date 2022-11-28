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Шахматисты Узбекистана заняли второе место на командном чемпионате мира в Израиле
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Сегодня в 09:37

Шахматисты Узбекистана заняли второе место на командном чемпионате мира в Израиле

В составе национальной команды выступали 20-летний Нодирбек Якуббоев, 16-летний Жавохир Синдаров, 27-летний Жахонгир Вахидов, 20-летний Шамсиддин Вохидов, 20-летний Абдумалик Абдусалимов и 22-летний Ортик Нигматов.

На шахматном турнире в Израиле также были разыграны индивидуальные награды лучшим на каждой доске.

Жавохир Синдаров выиграл золото на второй доске, а Жахонгир Вахидов удостоился серебра на четвертой доске.

Командный чемпионат мира по шахматам — соревнование шахматных национальных сборных, которое проводится Международной шахматной федерацией с 1985 года.

В нем приняли участие 12 сильнейших сборных мира по результатам шахматных олимпиад и командных континентальных первенств.

Источник: uzdaily.uz

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