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Шахматисты из Кыргызстана выиграли немецкую Бундеслигу
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Вчера в 10:18

Шахматисты из Кыргызстана выиграли немецкую Бундеслигу

Команда Kyrgyz Republic победила в сильнейшей лиге германской Quarantäne по шахматам. Команда дошла до финала, преодолев 10 лиг. Капитан команды — Сардарбек Нурдин уулу.

В личном зачете из команды в первую десятку турнира попали два шахматиста: кандидат в мастера ФИДЕ Элдияр Орозбаев и мастер ФИДЕ Мелис Маматов — с 43 очками они поделили 8-10-е места вместе с гроссмейстером из Швеции.

Всего шахматная Бундеслига собрала более 50 титулованных шахматистов: 11 гроссмейстеров, около 40 международных мастеров и мастеров ФИДЕ.

Соперниками кыргызстанцев были команды из Финляндии, Сербии, Казахстана, Узбекистана и Германии. В турнире играли такие гроссмейстеры, как немец Даниель Фридман, четырехкратный чемпион Казахстана Петр Костенко, босниец Борки Предоевич — чемпион Европы и мира среди юношей, чемпион Швеции Гранделиус Нильс и много других именитых шахматистов.

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