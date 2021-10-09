Сезонные продукты, которые поддержат здоровье осенью

Освобождаем корзины на iHerb и идем на рынок: сезонные фрукты, овощи и ягоды — прекрасный источник питательных веществ в сезон ОРВИ и эпоху коронавируса. Коллеги из «собака.ru» спросили у Анны Турушевой, врача-диетолога и доцента кафедры семейной медицины СЗГМУ им. Мечникова, какие продукты стоит есть прямо сейчас.





Груши

В груше есть практически все полезные вещества: витамины А, С, Е, Н, К, РР и группа В, макроэлементы (кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера), микроэлементы (железо, цинк, йод), органические кислоты, эфирные масла, флавоноиды, фитонциды.

Если вам кажется, что груши калорийнее и содержат больше сахара, чем яблоки — нет, это не так, в яблоках просто больше кислот.





Сливы





Слива, как и другие темные плоды, содержит много антиоксидантов с противовоспалительными свойствами. Аскорбиновая кислота в составе улучшает всасывание железа в организме, а еще сливы — отличный источник бора, который помогает сохранить плотность костей.

Важно: если вы склонны к диарее или страдаете мочекаменной болезнью, присутствие слив в рационе может быть нежелательным.





Капуста





Обычная белокочанная капуста — отличный источник кальция, никотиновую кислоту, важных для нервной системы витаминов группы В и калия.

Санитарные врачи при покупке капусты рекомендуют обращать внимание на кочерыжку —хорошо, когда срез белого или слегка молочного цвета. А также на цвет капустных листов – он должен быть ровным и однородным, без повреждений и темных пятен.

Квашеная капуста тоже полезна. Во время ферментирования бактерии превращают сахара, содержащиеся в овоще, в молочную кислоту. Она подавляет размножение вредных микроорганизмов в кишечнике и ускоряет усвоение питательных веществ. При этом квашеная капуста может раздражать слизистую ЖКТ, поэтому не рекомендована при гастрите, язве и других заболеваниях, при которых кислотность пищеварительных соков излишне повышена.





Морковь





Считается, что самыми вкусными и питательными являются мелкие корнеплоды — весом не более 150 грамм. Качество моркови можно определить, если слегка поскрести ее кожуру — сочная морковь начнет выделяться сок.





Тыква





Тыква на 90% состоит из воды. А остальное это витамины А, С, В, В2, Е, РР, Т, каротин (в 5 раз больше, чем в моркови), белок, клетчатка, минералы (железо, магний, калий и марганец), сахар. Растительные пигменты каротиноиды не только обеспечивают тыкве фирменный цвет, но и обладают мощным антиоксидантным действием.

Выбирайте равномерно окрашенную тыкву, без повреждений. Не нужно гнаться за размером, лучший вес в районе трех-пяти килограмм. А вот самые сладкие — это тыквы продолговатой формы с мякотью насыщенного красно-оранжевого окраса.





Кабачки





В родственнике тыквы много калия и витамина С, витаминов группы В, пищевых волокон и антиоксидантов. А еще кабачки малокалорийны — всего 20 ккал на 100 килограмм.

Низкое содержание крахмала и большое количество клетчатки в кабачках насыщают организм, улучшают пищеварение и препятствует перееданию. Конечно, если вы предпочитаете жарить их в масле, эффект будет обратный.





Грибы





Что бы вы ни выбрали — лисички, белые грибы, вешенки — все они содержат клетчатку, антиоксиданты, витамины (А, С, D, РР, группы В) и минералы (калий, медь, железо, кальций, натрий, рубидий, олово, кадмий, молибден, хром, сера, серебро). В грибах много белка — он составляет две трети от всего объема.





Клюква

Природный поливитаминный комплекс: витамины А, E, К, C и группа В, минералы (кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец, селен) и массу антиоксидантов. Западные ученые продолжают изучать противомикробные свойства этой дикорастущей ягоды.



Важно:после клюквы лучше прополоскать рот, потому что ее кислоты могут быть вредны для зубной эмали.





Брусника





В состав брусники входят органические кислоты, пектин, каротин, дубильные вещества, витамины А, С, Е, калий, кальций, магний, марганец, железо и фосфор.. В народной медицине бруснику наделяют множеством полезных свойств — от ранозаживляющего до жаропонижающего, а ее отвар часто пьют при циститах и других заболеваниях мочеполовой системы.

Людям, страдающим язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом с повышенной кислотностью лучше воздержаться от употребления брусники.