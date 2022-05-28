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Сезон охоты на сокровища Galaxy объявляется открытым
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Сегодня в 13:20

Сезон охоты на сокровища Galaxy объявляется открытым

Samsung Galaxy запускает новый сезон своей мегапопулярной игры #ОхотаНаGalaxy2022 в формате квеста в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. Проект, впервые опробованный в южной столице в прошлом году, оказался настолько успешным, что жители других мегаполисов засыпали компанию просьбами провести аналогичную активность и у них.

В нынешнем сезоне Samsung Galaxy обещает еще более интересные и захватывающие приключения в поисках настоящих сокровищ — флагманских мобильных устройств Galaxy! Кроме того, проект охватит новые города, расширив географию участия.
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В чем суть игры #ОхотаНаGalaxy2022? В каждом городе, участвующем в проекте, команды из двух-трех человек соревнуются между собой, выполняя различные задания и получая за это баллы. Победители определятся на финальном этапе, где решающую роль сыграют находчивость и скорость.

Участвовать могут только студенты казахстанских вузов и колледжей от 18 лет. С конца мая идет регистрация команд, а в июне начнутся соревнования. В будни участники будут выполнять онлайн-задания — интеллектуальные вопросы и творческие челленджи. А в выходные «охотников» ждут уличные квесты с поисками QR-кодов на брендированных автомобилях проекта в трех указанных городах. Кстати, не беда, если вы опоздали на регистрацию и пропустили какой-то этап игры — можно догнать соперников, выполняя бонусные задания.

Команды, одержавшие победу в финале, станут обладателями настоящих «сокровищ» — инновационных смартфонов Galaxy. При этом призы получит каждый участник команды в каждом городе. Итак, гран-при — флагманский камерофон Galaxy S22. За второе место присуждается смартфон Galaxy A51, за третье и четвертое — беспроводные TWS-наушники Galaxy Buds+ и Galaxy Buds соответственно. Занявшим пятое, шестое и седьмое места полагаются ценные поощрительные призы — bluetooth-маячок SmartTag и внешний аккумулятор Samsung.

С подробными правилами участия можно ознакомиться на сайте проекта #ОхотаНаGalaxy2022.

Создавайте и регистрируйте свою команду — сокровища Galaxy ждут вас!


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#казахстан #технологии #samsung #игра #galaxy
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.