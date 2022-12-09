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Сервис доставки Coozin занял второе место на международном конкурсе акселератора A-Hub
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Сегодня в 09:55

Сервис доставки Coozin занял второе место на международном конкурсе акселератора A-Hub

Узбекистанский стартап Coozin занял второе место среди 18 участников в финале конкурса, проходившем 28 ноября в Рабате, Марокко. Проект выиграл $7000. В международном форуме также участвовали стартапы из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Пакистана и Нигерии.

Помимо Coozin, в финале A-Hub участие приняли еще два стартапа из Узбекистана: Beautify — сервис для визажистов и специалистов по красоте и Mento — тест-платформа для подготовки к вступительным экзаменам в вузы.

Coozin — сервис доставки домашней еды. Он стремится способствовать повышению уровня участия женщин в экономике и развитию их потенциала с помощью технологий.

Источник: spot.uz


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