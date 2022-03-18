Серия Xiaomi 12: переосмысление линейки флагманских телефонов





Компания Xiaomi объявила о запуске новой флагманской серии Xiaomi 12 на мировом рынке. Она включает в себя три революционных устройства: Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 и Xiaomi 12X.

Серия Xiaomi 12 разработана для того, чтобы позволить пользователям по всему миру прочувствовать новые свойства видеосъемки и мощный центр развлечений новых флагманов. Смартфоны отражают впечатляющие достижения в алгоритме искусственного интеллекта Xiaomi, флагманскую мощность и всесторонний опыт работы разработчиков компании.

Делайте кинематографические кадры в любое время

Серия Xiaomi 12 позволяет пользователям делать снимки студийного качества независимо от сценария: будь то сложные условия освещения или движущиеся объекты. Все три телефона могут похвастаться тройной камерой профессионального уровня для универсальной съемки. В которой главную роль играет основная массивная широкоугольная камера 50 Мп с возможностью записи 8K как на Xiaomi 12 Pro, так и на Xiaomi 12.

Xiaomi 12 Pro выделяется своей ультрасовременной тройной 50-мегапиксельной матрицей, которая оснащена основным фотосенсором Sony IMX707. Этот датчик способен улавливать большое количество света и расширять возможности обработки изображений с более высокой скоростью фокусировки и повышенной точностью цветопередачи. Xiaomi 12 и Xiaomi 12X оснащены 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, а также 5-мегапиксельной телемакро-камерой для съемки самых ярких моментов из вашей жизни под любым углом.

Помимо впечатляющего оснащения, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 также совершенствуют собственные алгоритмы искусственного интеллекта Xiaomi. Благодаря этим инновациям пользователям проще, чем когда-либо, записывать каждый момент так, как они пожелают, даже при слабом освещении или во время движения.

Xiaomi Pro Focus интеллектуально идентифицирует и отслеживает объекты, предотвращая размытие или расфокусировку движущихся или маленьких объектов. Эти новшества также включают в себя возможности автоматической фокусировки по глазам и лицу. Ultra Night Video использует запатентованные алгоритмы Xiaomi для записи видео даже при крайне слабом освещении. Это означает, что темные, но атмосферные кадры будут четче, чем когда-либо.

Функция ИИ-съемки в один клик, доступная на всех трех устройствах, предлагает множество творческих возможностей для потрясающего редактирования видео, включая режимы «Параллельный мир», «Остановка времени» и «Магический зум».

Профессиональная обработка, превосходная производительность и энергоэффективность

Флагманский опыт требует флагманской производительности. Флагманская серия Xiaomi 12 оснащена передовыми мобильными платформами Qualcomm® Snapdragon TM. Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 оснащены процессором Snapdragon® 8 Gen 1 — самой передовой мобильной платформой Qualcomm. Построенный на 4-нм техпроцессе, он также повышает возможности рендеринга с ускорением графического процессора на 30% и энергоэффективность на 25% по сравнению с предыдущим поколением.

Xiaomi 12X оснащен флагманским процессором 5G — Snapdragon® 870 — для бесперебойного использования. Все три устройства имеют исключительную скорость загрузки и передачи данных UFS 3.1, а также оперативную память LPDDR5 со скоростью до 6400 Мбит/с.

Для оптимального использования смартфона устройства серии Xiaomi 12 оснащены высокопроизводительной системой охлаждения, мощной аппаратной платформой и сверхбыстрой зарядкой.

Игровой процесс еще никогда не был таким увлекательным





Серия Xiaomi 12 не только позволяет пользователям запечатлеть каждый момент в мельчайших деталях, но и буквально переживать их снова и снова.

Все три устройства обеспечивают яркую передачу цвета на AMOLED-дисплее с рейтингом A+ от Display Mate и поддержкой True Color. Для дополнительной безопасности, дисплей оснащен устойчивым к царапинам стеклом Corning® Gorilla® Glass Victus® и поддерживает Dolby Vision®, ведущую в отрасли технологию передачи изображений, которая наполняет контент яркими цветами и деталями. Серия Xiaomi 12 также поддерживает HDR 10+. Xiaomi 12 Pro сертифицирован SGS Eye Care Display, тем самым выказывая свою заботу о здоровье глаз пользователей.

Xiaomi 12 Pro переосмысливает флагманский дисплей с поддержкой расширенного диапазона частоты обновления. Высокоэффективный 6,73-дюймовый дисплей WQHD+ устройства поддерживает функцию Adaptive Sync Pro для интеллектуальной настройки динамического отображения LTPO в диапазоне от 1 Гц до 120 Гц в зависимости от контента.

Xiaomi 12 и Xiaomi 12X снабжены самым ярким, на сегодняшний день, дисплеем в линейке смартфонов Xiaomi с более чем 68 миллиардами цветов на 6,28-дюймовых дисплеях с разрешением Full HD+. Оба оснащены Adaptive Sync с частотой 120 Гц для повышенной четкости снимков.

Ни один кинематографический опыт не будет по-настоящему полным без профессионального звука. Серия Xiaomi 12 оснащена стереодинамиками Harman/Kardon. Они создают объемный звук на базе Dolby Atmos®, обеспечивая сбалансированное звучание с внушительными басами. Четыре динамика Xiaomi 12 Pro — в виде двух твитеров и двух низкочастотных динамиков — воспроизводят даже самые слабо слышимые ноты и охватывают поразительный диапазон звука. Xiaomi 12 и Xiaomi 12X обеспечивают сбалансированный стереозвук, идеально подходящий для ваших любимых игр или видео.

Чтобы еще больше оптимизировать взаимодействие с пользователем, серия Xiaomi 12 включает в себя фирменную оболочку MIUI 13, выпущенную во всем мире ранее в этом году. Обновление включает в себя более оптимизированное хранилище, высокую эффективность фоновых процессов, более интеллектуальную обработку и длительное время автономной работы. Новые функции в обновленном интерфейсе включают запатентованные технологии Xiaomi Liquid Storage, Atomized Memory, Focused Algorithms и Smart Balance.

Зарядка нового поколения

Чтобы гарантировать, что серия Xiaomi 12 обеспечит пользователя кинематографическими и развлекательными впечатлениями профессионального уровня в течение всего дня, в устройстве увеличили скорость зарядки и вывели его безопасность на новый уровень.

Xiaomi 12 Pro оснащен невероятно быстрой технологией Xiaomi Hyper Charge мощностью 120 Вт. Благодаря аккумулятору емкостью 4600 мАч, который полностью заряжается всего за 18 минут в режиме Boost, Xiaomi 12 Pro имеет возможность зарядки следующего поколения, который соответствуют требованиям пользователей.

Xiaomi 12 и Xiaomi 12X включают в себя аккумуляторы емкостью 4500 мАч, помещенные в компактные корпусы. Оба устройства поддерживают проводную турбозарядку мощностью 67 Вт для быстрого включения питания. Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 также поддерживают беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и реверсивную зарядку мощностью до 10 Вт.

Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 используют Xiaomi Adaptive Charge, интеллектуальный алгоритм, который учится и адаптируется к привычкам зарядки, что продлевает срок службы батареи.

Флагманские возможности в элегантном дизайне

Эти портативные карманные студии удобно умещаются в ладонях благодаря эффектному и ориентированному на пользователя дизайну серии Xiaomi 12. 6,73-дюймовый дисплей Xiaomi 12 Pro заключен в гладкую среднюю рамку со сложными трехмерными изгибами. Между тем, 6,28-дюймовый дисплей Xiaomi 12 и Xiaomi 12X имеет ширину всего 69,9 мм и плавные изгибы для идеального хвата в руке. Все три устройства доступны в сером, фиолетовом и синем цветах.

Цены на новые смартфоны Серии Xiaomi 12:

— Xiaomi 12 Pro представлен в двух вариантах: 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и будет доступен по цене от 999 долларов США

— Xiaomi 12 выпускается в трех вариантах: 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и будет доступен по цене от 749 долларов США

— Xiaomi 12X выпускается в двух вариантах: 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и будет доступен по цене от 649 долларов США.