Сериалы, стримы и пародии: топ-8 казахоязычных каналов на Aitube

8 каналов на Aitube, где вы найдете классный контент на казахском языке.
Kak budto
Команда блогеров, которая вносит вклад в развитие контента на казахском языке. На канале публикуется несколько сериалов: «ДиRECтор», Synyptas, Jol.
Chaplin Cinemas
Официальный канал сети кинотеатров Chaplin Cinemas. Здесь все о кино на казахском языке: обзоры, новейшие тизеры и трейлеры предстоящих фильмов.
SONĞY PARTA
Канал, где можно посмотреть сериал на казахском языке AOOL House. 18-летний Олжас и его друзья, стремясь выбраться из нищеты их аула, похищают Мину, дочь местного продажного акима. Однако вместо выкупа они получают новую подругу, которая открывает им мир TikTok.
Assel Shon I Ағылшын тілін үйрену I IELTS
Наглядное обучение английскому языку на казахском.
Видео будут полезными тем, кто изучает язык, хочет сдать IELTS с первого раза и получить высокий балл. Хорошее объяснение тем будет понятно даже тем, кто привык учиться на задних партах.
Talim TV
Телевидение, перекочевавшее в сеть. Программы на разные темы доступны в любое время. Каждый найдет что-то для себя, даже дети.
Duka
Амбасадор Aitube и частый гость вкладки «тренды». Катает с подписчиками, троллит читеров, разыгрывает ништяки, делится фишками в игре. Будет интересен геймерам-подросткам. Увлекает своим сленгом и подходом к созданию контента.
INTER MEDIA
Небольшой продакшн по производству мини-сериалов. Всегда свежие идеи и прикольная игра актеров. Киноманы смогут оценить по достоинству. Стильно, модно, молодежно, темы актуальные.
ZEFRYX TV
Молодой талантливый парень пилит контент не хуже Дани Милохина. В ассортименте прикольные вайны и пародии. Подойдет таким же молодым талантам. Отличается креативностью и юмором.