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Сериалы, стримы и пародии: топ-8 казахоязычных каналов на Aitube
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Вчера в 11:45

Сериалы, стримы и пародии: топ-8 казахоязычных каналов на Aitube

8 каналов на Aitube, где вы найдете классный контент на казахском языке.


Kak budto

Команда блогеров, которая вносит вклад в развитие контента на казахском языке. На канале публикуется несколько сериалов: «ДиRECтор», Synyptas, Jol.


Chaplin Cinemas

Официальный канал сети кинотеатров Chaplin Cinemas. Здесь все о кино на казахском языке: обзоры, новейшие тизеры и трейлеры предстоящих фильмов.


SONĞY PARTA

Канал, где можно посмотреть сериал на казахском языке AOOL House. 18-летний Олжас и его друзья, стремясь выбраться из нищеты их аула, похищают Мину, дочь местного продажного акима. Однако вместо выкупа они получают новую подругу, которая открывает им мир TikTok.


Assel Shon I Ағылшын тілін үйрену I IELTS


Наглядное обучение английскому языку на казахском.

Видео будут полезными тем, кто изучает язык, хочет сдать IELTS с первого раза и получить высокий балл. Хорошее объяснение тем будет понятно даже тем, кто привык учиться на задних партах.


Talim TV


Телевидение, перекочевавшее в сеть. Программы на разные темы доступны в любое время. Каждый найдет что-то для себя, даже дети.


Duka

Амбасадор Aitube и частый гость вкладки «тренды». Катает с подписчиками, троллит читеров, разыгрывает ништяки, делится фишками в игре. Будет интересен геймерам-подросткам. Увлекает своим сленгом и подходом к созданию контента.


INTER MEDIA


Небольшой продакшн по производству мини-сериалов. Всегда свежие идеи и прикольная игра актеров. Киноманы смогут оценить по достоинству. Стильно, модно, молодежно, темы актуальные.


ZEFRYX TV


Молодой талантливый парень пилит контент не хуже Дани Милохина. В ассортименте прикольные вайны и пародии. Подойдет таким же молодым талантам. Отличается креативностью и юмором.

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