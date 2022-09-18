Сериалы, стримы и пародии: топ-8 казахоязычных каналов на Aitube

8 каналов на Aitube, где вы найдете классный контент на казахском языке.







Kak budto

Команда блогеров, которая вносит вклад в развитие контента на казахском языке. На канале публикуется несколько сериалов: «ДиRECтор», Synyptas, Jol.





Chaplin Cinemas

Официальный канал сети кинотеатров Chaplin Cinemas. Здесь все о кино на казахском языке: обзоры, новейшие тизеры и трейлеры предстоящих фильмов.





SONĞY PARTA

Канал, где можно посмотреть сериал на казахском языке AOOL House. 18-летний Олжас и его друзья, стремясь выбраться из нищеты их аула, похищают Мину, дочь местного продажного акима. Однако вместо выкупа они получают новую подругу, которая открывает им мир TikTok.





Assel Shon I Ағылшын тілін үйрену I IELTS





Наглядное обучение английскому языку на казахском.

Видео будут полезными тем, кто изучает язык, хочет сдать IELTS с первого раза и получить высокий балл. Хорошее объяснение тем будет понятно даже тем, кто привык учиться на задних партах.





Talim TV





Телевидение, перекочевавшее в сеть. Программы на разные темы доступны в любое время. Каждый найдет что-то для себя, даже дети.





Duka

Амбасадор Aitube и частый гость вкладки «тренды». Катает с подписчиками, троллит читеров, разыгрывает ништяки, делится фишками в игре. Будет интересен геймерам-подросткам. Увлекает своим сленгом и подходом к созданию контента.





INTER MEDIA







Небольшой продакшн по производству мини-сериалов. Всегда свежие идеи и прикольная игра актеров. Киноманы смогут оценить по достоинству. Стильно, модно, молодежно, темы актуальные.





ZEFRYX TV







Молодой талантливый парень пилит контент не хуже Дани Милохина. В ассортименте прикольные вайны и пародии. Подойдет таким же молодым талантам. Отличается креативностью и юмором.