Сериалы «Наследники» и «Тед Лассо» получили телевизионную премию «Эмми» за драму и комедию

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения телевизионной премии «Эмми». Сериал «Наследники» получил награду как лучший драматический сериал, «Тед Лассо» — как лучший комедийный.
Победители в главных номинациях:
Лучший драматический сериал — «Наследники»
Лучший комедийный сериал — «Тед Лассо»
Лучший мини-сериал — «Белый лотос»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Ли Джон-джэ, «Игра в кальмара»
Лучший сценарий драматического сериала — Джесси Армстронг, «Наследники»
Лучшая режиссерка комедийного сериала — М.Дж. Делани, «Тед Лассо
Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт, «Хитрости»
Лучшая актриса в драматическом сериале — Зендея за роль в «Эйфории»
Лучший режиссер драматического сериала —Хван Дон-хек, «Игра в кальмара»
Лучший сценарий комедийного сериала — Куинта Брансон за «Начальную школу Эбботт»
Лучшая роль в комедийном сериале — Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»
Лучший режиссер мини-сериала — Майк Уайт за «Белый лотос»
Лучшая актриса в мини-сериале — Аманда Сейфрид, «Выбывшая»
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Джулия Гарнер, «Озарк».
Источник: daily.afisha.ru