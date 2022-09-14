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Сериалы «Наследники» и «Тед Лассо» получили телевизионную премию «Эмми» за драму и комедию
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Сегодня в 10:25

Сериалы «Наследники» и «Тед Лассо» получили телевизионную премию «Эмми» за драму и комедию

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения телевизионной премии «Эмми». Сериал «Наследники» получил награду как лучший драматический сериал, «Тед Лассо» — как лучший комедийный.

Победители в главных номинациях:

Лучший драматический сериал — «Наследники»

Лучший комедийный сериал — «Тед Лассо»

Лучший мини-сериал — «Белый лотос»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Ли Джон-джэ, «Игра в кальмара»

Лучший сценарий драматического сериала — Джесси Армстронг, «Наследники»

Лучшая режиссерка комедийного сериала — М.Дж. Делани, «Тед Лассо

Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт, «Хитрости»

Лучшая актриса в драматическом сериале — Зендея за роль в «Эйфории»

Лучший режиссер драматического сериала —Хван Дон-хек, «Игра в кальмара»

Лучший сценарий комедийного сериала — Куинта Брансон за «Начальную школу Эбботт»

Лучшая роль в комедийном сериале — Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»

Лучший режиссер мини-сериала — Майк Уайт за «Белый лотос»

Лучшая актриса в мини-сериале — Аманда Сейфрид, «Выбывшая»

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Джулия Гарнер, «Озарк».

Источник: daily.afisha.ru

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