Сериал «Звездные войны: Аколит» выйдет на Disney+ в 2024 году

Lucasfilm в ходе Star Wars Celebration объявила, что сериал «Звездные войны: Аколит» увидит свет примерно в 2024 году на Disney+.

Впервые сериал был анонсирован в 2020 году. Его действие будет развиваться в последние дни эры Высшей Республики: за столетие до событий «Скрытой угрозы».

Бывший падаван воссоединяется со своим мастером-джедаем, чтобы расследовать серию преступлений, но силы, с которыми они сталкиваются, оказываются более зловещими, чем они могли предположить.

Источник: daily.afisha.ru