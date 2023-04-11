Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
serial-zvezdnye-voyny-akolit-vyydet-na-disney-v-2024-godu
Сериал «Звездные войны: Аколит» выйдет на Disney+ в 2024 году
51
Главный

Сегодня в 10:35

Сериал «Звездные войны: Аколит» выйдет на Disney+ в 2024 году

Lucasfilm в ходе Star Wars Celebration объявила, что сериал «Звездные войны: Аколит» увидит свет примерно в 2024 году на Disney+.

Впервые сериал был анонсирован в 2020 году. Его действие будет развиваться в последние дни эры Высшей Республики: за столетие до событий «Скрытой угрозы».

Бывший падаван воссоединяется со своим мастером-джедаем, чтобы расследовать серию преступлений, но силы, с которыми они сталкиваются, оказываются более зловещими, чем они могли предположить.

Источник: daily.afisha.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#сериал #чтопосмотреть #звездныевойны #disneyplus #стриминговыйсервис
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Персональная выставка живописи Татьяны Вавржиной в Kulanshi Art Center
1204
Казахстанский стартап CTOgram привлек $700 000 инвестиций
1430
Казахстанский стартап Nommi запустил кампанию на Indiegogo
3199
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.