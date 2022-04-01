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Сериал «Дом дракона» выйдет на HBO 21 августа. Он станет приквелом «Игры престолов»
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Сегодня в 09:22

Сериал «Дом дракона» выйдет на HBO 21 августа. Он станет приквелом «Игры престолов»

Приквел «Игры престолов» — сериал «Дом дракона» — начнет выходить на телеканале HBO c 21 августа.

Шоу, над которым работают Джордж Мартин, Райан Кондал и Мигель Сапочник, расскажет о событиях, происходивших за 300 лет до действия «Игры престолов». Сериал будет основан на книге Мартина «Пламя и кровь».

В центре повествования окажется дом Таргариенов времен короля Визериса. Главные роли в «Доме дракона» сыграют Падди Консидайн, Оливия Кук, Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Фабьен Франкель, Рис Иванс, Стив Туссен, Ив Бест и Соноя Мидзуно.

Пилотный эпизод, а также некоторые другие серии шоу, поставит Мигель Сапочник. Он же выступил шоураннером и сценаристом проекта наряду с Кондалом. В первом сезоне сериала будет десять эпизодов.

Источник: daily.afisha.ru

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