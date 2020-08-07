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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Сериал «Чики» легально посмотрели более 13 млн человек
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Сегодня в 10:55

Сериал «Чики» легально посмотрели более 13 млн человек

Сервис more.tv обнародовал информацию об общем количестве просмотров сериала «Чики». На сегодняшний день его посмотрели более 13 млн человек, причем высокий зрительский интерес поддерживался на протяжении всего сериала, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Финальная серия, вышедшая в эфир 16 июля 2020 года, по-прежнему остается лидером по просмотрам на сервисе, а сам сериал — самым популярным проектом лета по запросам и упоминаниям в интернете. По информации more.tv, «Чики» обеспечили видеосервису рост аудитории — за время трансляции сериала база подписчиков увеличилась более чем в 2,5 раза. Заглавная композиция «Чики» в исполнении Ивана Дорна вошла в топ-100 российских синглов в Apple Music.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: gazeta.ru

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