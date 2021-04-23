Сергей Голубев о том, как первым в России ввел в научный оборот термин «социальное предпринимательство» и что считает делом жизни

О себе





Я помогаю лидерам социальных изменений создавать новое качество жизни. Мне очень нравится работать с этими людьми, потому что они — созидатели, те, кто постоянно делают что-то новое, люди, у которых горят глаза, которые очень энергичны и драйвовы. Это люди, которые не видят препятствий, поэтому меняют этот мир. И моя задача — помогать им масштабировать их социальное воздействие.

Мое сильное качество — ирония. Когда вы работаете в социальной сфере и ваша деятельность связана с болями людей, на все нужно смотреть со здоровым чувством юмора. Ирония позволяет видеть мир более трезво и не дает эмоциям захлестывать тебя. Это как врач, который, чтобы вылечить человека, должен работать с холодной головой. В нашей сфере важно, как барон Мюнхгаузен периодически вытаскивать себя за косичку и смотреть, куда ты идешь. И, как говорил тот же Мюнхгаузен: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Все самые большие глупости совершаются с серьезным выражением лица». Поэтому чувство юмора, ирония позволяет мне более здраво смотреть на вещи и двигаться вперед.

Чувство юмора, ирония позволяет мне более здраво смотреть на вещи и двигаться вперед



Я счастливый человек. У меня любящая семья, которую я обожаю, отличная профессиональная деятельность, которая доставляет мне удовольствие, и прекрасное окружение. Поэтому все, что происходит в моей жизни, делает меня счастливее. И даже сложности, которые возникают в процессе работы. Например, выпускник нашей акселерационной программы создал социальное предприятие в Москве, у него работает 90 ребят с расстройствами аутистического спектра. Сейчас он растиражировал свою модель еще на четыре региона России. На его пути безумное количество сложностей. Но делают ли они его и нас несчастнее? Нет. Мы просто садимся и думаем, что нам нужно сделать, чтобы их решить.

Жизнь предназначена для счастья. Поэтому, на мой взгляд, нужно наслаждаться и получать от жизни удовольствие.

О жизненных принципах

Первый принцип — быть честным с окружающими и, в первую очередь, с собой. В этом как раз и помогает ироничность.





Второй — соблюдать договоренности. Не важно, зафиксированы они на бумаге или нет. Если вы договорились о чем-то, нужно следовать этому.

Третий — не отчаиваться в поиске решений, перебирать и смотреть, пока не найдется win-win-решение, которое позволит продвигаться дальше.

О людях в жизни

Люди, которые оказали на меня влияние — это, в первую очередь, моя семья: родители, бабушка с дедушкой, супруга и мои дети. Дети копируют нас целиком и полностью, и благодаря этому мы видим, что нам нужно подкорректировать в себе.

Значительный вклад в мое профессиональное развитие внесла мой партнер Маргарита, за что я ей очень благодарен. Говорят, что иногда партнера по бизнесу найти сложнее, чем партнера по жизни. И это действительно так.

Я считаю, что мне везет на людей, которых я встречаю в жизни



Я считаю, что мне везет на людей, которых я встречаю в жизни. Они все соблюдают договоренности, они честны и исходят из ситуации win-win.

О деятельности

Желание помогать людям было во мне всегда, так воспитывали родители еще с детства. А к теме социального предпринимательства пришел в 2002 году. Я искал тему для исследования при поступлении в аспирантуру и случайно наткнулся на статью 1998 года профессора Грегори Гиза. Это была базовая статья, помимо которой не было вообще ничего. Я начал изучать социальное предпринимательство и в 2005 году защитил диссертацию на тему «Государственное регулирование социально-предпринимательской деятельности молодежи». Таким образом, я был первым в России, кто ввел в научный оборот термин «социальное предпринимательство».

Тема социального предпринимательства очень интересная и жизнеутверждающая. И в ней много денег. Когда вам говорят, что в социальном предпринимательстве нет денег, не верьте. В этой сфере много денег, и их количество будет только расти. Есть тенденция к увеличению и количества социальных предпринимателей, и самого сектора в денежном выражении.





Сейчас я возглавляю «Фонд социальных инвестиций». У нас есть несколько направлений деятельности. Мы пытаемся выстроить экосистему развития социальных инноваций, социального предпринимательства, устойчивого развития в России. Работаем с государством по нормативно-правовым документам, с предпринимателями в части изменения их бизнес-модели. Помогаем делать ее более социальной, но не в контексте благотворительности, а в контексте социального предпринимательства и устойчивого развития.

И третье направление — работа с детьми. Мы увидели, что в стране сильно не хватает лидеров социальных изменений и, проанализировав причину, поняли, что молодежь не идет в социальное предпринимательство, потому что есть недостаток в ролевой модели. Сейчас мы работаем со школьниками, показываем им, что можно идти работать в найм, а можно работать на себя и делать это не только для зарабатывания денег, но и для изменения мира. Чтобы ребята точно понимали, какие позитивные социальные и экологические последствия могут быть от их деятельности.

Я был первым в России, кто ввел в научный оборот термин «социальное предпринимательство»



Дело моей жизни — каждый день делать мир лучше. Но «думай глобально, действуй локально». Поэтому, если вы понимаете цель, у вас есть конкретные метрики и вы каждый день делаете что-то, чтобы ее достигнуть, тогда вы меняете жизнь, мир вокруг, и вы видите эти изменения. Конечно, не за год и даже, возможно, не за 3, а за 5-10 лет. Оборачиваясь назад, я вижу их. Социальное предпринимательство становится полноценным четвертым сектором экономики, растет количество лидеров социальных изменений, и возникают международные коммуникации. Это именно то, что делает жизнь в наших странах и в целом на Земле лучше.