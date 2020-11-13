Сергей Филатов о том, почему, имея экономическое образование, решил стать дизайнером и занимается этим 15 лет

О себе





В первую очередь, я дизайнер, создатель. Возможно, это звучит пафосно, но, думаю, мы все создатели того, что нас окружает, нашего мира.

Я вечно сомневающийся, уравновешенный, рассудительный, ответственный и иногда непостоянный. Свое непостоянство прикрываю тем, что я творческий человек.

Я живу работой



Мне приносит удовлетворение моя работа. Я живу работой. Прихожу в 08:30, ухожу чаще всего в 21:30 — 22:00, чтобы хватило времени только выспаться и снова пойти на работу. Это место, которое называется работой, но в этом для меня нет никакой работы. Я получаю удовольствие, потому что я создаю. И то, что создаю, я могу оставить после себя.

О жизненных принципах

В дизайне важна честность. В двух словах «дизайн» — это решение задач. Каждый дизайнер решает поставленные задачи в рамках своего кругозора, «насмотренности» и технических знаний. И в этом процессе важно быть честным с самим собой и заказчиком. Нужно честно искать именно то, что нужно клиенту. А не то, что ты считаешь классным, или то, что сейчас в тренде, отвечая на все вопросы заказчика фразой: «Что Вы вообще понимаете в этом?».

Последовательность суждений. Это хорошо спасает от любых коммуникационных пропастей, недопониманий.





Рассудительность. Мы все ежедневно принимаем какие-то решения, и, если опираться на рассудительность, вопрос выбора становится легче.

Если ты способен рассуждать и искренне стараешься понять человека, ты минимизируешь конфликтные ситуации. В нашей сфере это очень важно. На одном проекте может работать 30-40 человек, и если не пытаться находить со всеми общий язык, то можно ставить на нервной системе крест.

В дизайне важна честность



Выбраться из небольших трудностей помогает музыка. А когда настигает совершенно тяжелое состояние, помогает понимание, что все мы внезапно смертны и нет времени горевать. Мы просто песчинки и летим куда-то на огромном куске камня. Когда вспоминаешь об этом, проблемы уже не кажутся такими большими.

О людях в жизни

Мои родители — это самые принимающие люди, которых я когда-либо видел. Что бы ни происходило, а жизнь не балует, они все принимают спокойно. Они очень открытые и добрые, для них нет чужих детей, посторонних людей, если надо что-то сделать или отдать — значит надо. Они мой ориентир по жизни.

Мои родители — это самые принимающие люди, которых я когда-либо видел

В нашей компании есть коммерческий директор Ирина. Она проект-менеджер, верная подруга и директор по непонятным вопросам. В далеком прошлом она мой бывший заказчик, после успешной реализации проекта мы сдружились, ездили на профессиональные выставки и потом стали работать вместе. Это человек, которому я могу доверить все: процессы, связанные с финансами, договорами, и другие непонятные вопросы, не касающиеся дизайна. Это здорово, когда рядом с теми, кто занимаются творчеством, есть такие люди. То, что делает Ирина, занимает много времени и сил, и, если я бы делал это сам, я бы не смог заниматься творчеством.

О деятельности

Я занимаюсь дизайном 15-й год, и я никогда не жалел, что выбрал эту деятельность. У меня два высших экономических образования, которые тоже оказались полезны, потому что дизайн — это красота, творчество, но и бизнес тоже.

Как и многим, в детстве мне нравилось рисовать. Но однажды, будучи ребенком, для своей религиозной бабушки я нарисовал Бога. Мне сказали, что так делать нельзя и нужно уничтожить рисунок. После этого я больше никогда не рисовал и у меня не было творческих наклонностей.





В одном из моих любимых мультфильмов «Кунг фу панда» герой говорит: «Случайности не случайны». Однажды, уже после того, как я поступил в экономический университет, я шел по городу и случайно увидел, что открылась международная школа дизайна. Это была первая подобная школа в Казахстане. Директор учреждения предложила мне поступить на обучение. Но я ответил, что не умею рисовать. Она дала мне листок бумаги, сказала закинуть ногу на ногу и, положив на колено лист, нарисовать то, что я вижу над ним. Когда я закончил рисунок, я сам был удивлен результатом. Потом показал его маме, и она посоветовала мне поступать.

После я учился в Международной школе дизайна в Москве, а также прошел много мастер-классов. Работа дизайнером подразумевает постоянное обучение. Был период, когда я постоянно ездил на выставки. В нашей сфере есть три ключевые международные выставки: Isaloni в Милане, Maison&Objet в Париже и Heimtextil во Франкфурте.





Сейчас руковожу студией дизайна, создаю концепты, задаю направление нашим дизайнерам, координирую. Наша студия называется «32 мая». Барон Мюнхгаузен для меня некий источник вдохновения. Потому что это тот герой, который мог сам вытащить себя вместе с лошадью из болота, просто подняв за волосы. Пока ты сам не возьмешь себя в руки и не вытащишь, ничего не будет. И так каждый день.

Дело моей жизни — это то, чем я занимаюсь сейчас. Кроме того, я запустил проект, который планировал уже много лет. У меня есть преподавательский опыт, я преподавал в школе дизайна около четырех лет, и мне это нравится. Мой новый проект связан с обучением, я хочу делиться с начинающими специалистами своими знаниями и опытом. Если бы, когда я начинал работать, у меня был наставник, я бы достиг того, что есть сейчас, гораздо раньше. Я не задавал бы себе глупых вопросов и не искал ответы на них, не совершал бы ошибок, которые стоили мне то времени, то больших денег.

Вторая причина, почему я хочу передавать свои знания — я наблюдаю за дизайнерами Казахстана, в том числе за начинающими, и, откровенно говоря, происходит подмена понятий, когда под «дизайном» понимают декорирование, украшательство. Я искренне хочу показать, что можно и нужно говорить о дизайне иначе.