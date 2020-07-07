Семья из Ташкента о том, как открыли цех по производству натуральной косметики

Как все начиналось





Начиналось все с мыловарения. Целью было научиться варить натуральное мыло и применять его для купания детей. Но я подарила пару кусочков любимым подругам, которым продукт понравился.



После этого один за другим пошли неожиданные заказы. Не было цели делать из хобби бизнес. На тот момент в наличии не было постоянных ингредиентов, форм в нужном количестве для большой аудитории. Но спрос в натуральной продукции мы видели большой.



Я обратилась к мужу за помощью. Он нашел поставщиков качественных ингредиентов. И важно, что поддержал меня морально и финансово. Так зародился первый кирпичик в фундаменте нашего семейного бизнеса.



Полученного образования в Ташкенте мне не хватило, я поехала учиться отрасли по изготовлению натуральной косметики в Россию, Латвию, а затем во Францию. По сегодняшний день я не перестаю совершенствоваться, продолжаю учиться в школе травничества в Москве. Сейчас у нас на полках около 70 наименований уходовой продукции.

Наши принципы и традиции





Если бы не было взаимопонимания и поддержки со стороны моего мужа, то я бы не смогла добиться всего, что имею сейчас. Нужно совмещать маму, жену и быть бизнес-леди. И нельзя уделять чему-то меньше внимания.



Мы стараемся дополнять друг друга дома и на работе

Мы стараемся дополнять друг друга дома и на работе. Иногда приходится меняться ролями. Муж может смотреть за детьми, готовить ужин, а я ехать в поле и выращивать лекарственные растения. Иногда могу руководить процессом сбора.

Наши будни

Утро мы начинаем по традиции вместе с семьей за уютным круглым столом. Для нас важно, с кем начинается новый день. После завтрака каждый разъезжается по своим делам.



Я стараюсь быть на работе с утра, начинать рабочий день вместе с сотрудниками. Составляем план на день, заряжаемся положительной энергией и с радостью принимаем новых и постоянных клиентов.







Я люблю работать с нашими клиентами, от них узнаешь что-то новое и вносишь корректировки в уже имеющееся. Сейчас приходится уделять намного больше времени работе, потому что открывается наш второй филиал.



Нашу ручную работу проверили в лабораториях, и вся продукция прошла стандартизацию качества, а также каждый вид мыла имеет свой сертификат.



Мы стараемся разделять функции работы, муж больше отвечает за документальную сторону, закупки и финансы. Я — за изготовление, составление новых рецептов и дизайн. Наш опыт

В семейном бизнесе есть свои плюсы и минусы. Я человек творчества, а муж больше прагматик. У меня иногда бывает состояние упадка сил, когда ничего не хочется. В такие моменты муж возвращает меня в реальность, где надо поругает или смотивирует, но никогда не впадает со мной в депрессию.



В любое время суток мы рядом, можем обсудить рабочие или семейные дела.







Также сейчас я стараюсь вовлекать в процесс работы детей. Дочка любит помогать в мыловарении, а сыну нравится делать подсчеты на складе.



Мы считаем, что дети должны видеть, как проходит работа. Может, они захотят перенять семейный бизнес в свои руки.



Мы считаем, что дети должны видеть, как проходит работа

Минус в том, что иногда хочется больше времени уделять семье. И за семейным ужином без обсуждения рабочих моментов не обходится.



Отличие семейного бизнеса от обычного в том, что у нас есть общие интересы и цели. Проблемы в работе быстрее устраняются. А каждому успеху мы радуемся вместе как дети. Нужно совмещать маму, жену и быть бизнес-леди. И нельзя уделять чему-то меньше внимания.Иногда приходится меняться ролями.Муж может смотреть за детьми, готовить ужин, а я ехать в поле и выращивать лекарственные растения. Иногда могу руководить процессом сбора.Для нас важно, с кем начинается новый день. После завтрака каждый разъезжается по своим делам.Составляем план на день, заряжаемся положительной энергией и с радостью принимаем новых и постоянных клиентов.. Сейчас приходится уделять намного больше времени работе, потому что открывается наш второй филиал.Я — за изготовление, составление новых рецептов и дизайн.Я человек творчества, а муж больше прагматик. У меня иногда бывает состояние упадка сил, когда ничего не хочется. В такие моменты муж возвращает меня в реальность, где надо поругает или смотивирует, но никогда не впадает со мной в депрессию.Дочка любит помогать в мыловарении, а сыну нравится делать подсчеты на складе.Может, они захотят перенять семейный бизнес в свои руки.. И за семейным ужином без обсуждения рабочих моментов не обходится.Проблемы в работе быстрее устраняются. А каждому успеху мы радуемся вместе как дети.

Все началось в 2016 году, после рождения второго ребенка. Когда сыну исполнилось два года, мне захотелось что-то творить своими руками. С детства мне нравилось искать различные лечебные травы в бабушкином огороде и заваривать их. В декрете проснулись мои тайные желания в индустрии красоты, но не обычной косметики, а натуральной.