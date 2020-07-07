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Семья из Ташкента о том, как открыли цех по производству натуральной косметики
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Ралина Хасанова, 33 года, город — Ташкент, основатель компании по производству натуральной косметики La Lavande, @lalavandeuz, Facebook

Ильшат Хасанов, город — Ташкент, предприниматель 

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Сегодня в 16:50

Семья из Ташкента о том, как открыли цех по производству натуральной косметики

Как все начиналось
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La Lavande — мое хобби, которое неожиданно переросло в бизнес. Все началось в 2016 году, после рождения второго ребенка. Когда сыну исполнилось два года, мне захотелось что-то творить своими руками. С детства мне нравилось искать различные лечебные травы в бабушкином огороде и заваривать их. В декрете проснулись мои тайные желания в индустрии красоты, но не обычной косметики, а натуральной.

Начиналось все с мыловарения. Целью было научиться варить натуральное мыло и применять его для купания детей. Но я подарила пару кусочков любимым подругам, которым продукт понравился.

После этого один за другим пошли неожиданные заказы. Не было цели делать из хобби бизнес. На тот момент в наличии не было постоянных ингредиентов, форм в нужном количестве для большой аудитории. Но спрос в натуральной продукции мы видели большой.

Я обратилась к мужу за помощью. Он нашел поставщиков качественных ингредиентов. И важно, что поддержал меня морально и финансово. Так зародился первый кирпичик в фундаменте нашего семейного бизнеса.

Полученного образования в Ташкенте мне не хватило, я поехала учиться отрасли по изготовлению натуральной косметики в Россию, Латвию, а затем во Францию. По сегодняшний день я не перестаю совершенствоваться, продолжаю учиться в школе травничества в Москве. Сейчас у нас на полках около 70 наименований уходовой продукции.
Наши принципы и традиции
Семейные отношения должны строиться на взаимопонимании, любви и уважении друг к другу.

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Если бы не было взаимопонимания и поддержки со стороны моего мужа, то я бы не смогла добиться всего, что имею сейчас. Нужно совмещать маму, жену и быть бизнес-леди. И нельзя уделять чему-то меньше внимания.

Мы стараемся дополнять друг друга дома и на работе


Мы стараемся дополнять друг друга дома и на работе. Иногда приходится меняться ролями. Муж может смотреть за детьми, готовить ужин, а я ехать в поле и выращивать лекарственные растения. Иногда могу руководить процессом сбора.
Наши будни
Утро мы начинаем по традиции вместе с семьей за уютным круглым столом. Для нас важно, с кем начинается новый день. После завтрака каждый разъезжается по своим делам.

Я стараюсь быть на работе с утра, начинать рабочий день вместе с сотрудниками. Составляем план на день, заряжаемся положительной энергией и с радостью принимаем новых и постоянных клиентов.

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Я люблю работать с нашими клиентами, от них узнаешь что-то новое и вносишь корректировки в уже имеющееся. Сейчас приходится уделять намного больше времени работе, потому что открывается наш второй филиал.

Нашу ручную работу проверили в лабораториях, и вся продукция прошла стандартизацию качества, а также каждый вид мыла имеет свой сертификат.

Мы стараемся разделять функции работы, муж больше отвечает за документальную сторону, закупки и финансы. Я — за изготовление, составление новых рецептов и дизайн.
Наш опыт
В семейном бизнесе есть свои плюсы и минусы. Я человек творчества, а муж больше прагматик. У меня иногда бывает состояние упадка сил, когда ничего не хочется. В такие моменты муж возвращает меня в реальность, где надо поругает или смотивирует, но никогда не впадает со мной в депрессию.

В любое время суток мы рядом, можем обсудить рабочие или семейные дела.

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Также сейчас я стараюсь вовлекать в процесс работы детей. Дочка любит помогать в мыловарении, а сыну нравится делать подсчеты на складе.

Мы считаем, что дети должны видеть, как проходит работа. Может, они захотят перенять семейный бизнес в свои руки.

Мы считаем, что дети должны видеть, как проходит работа


Минус в том, что иногда хочется больше времени уделять семье. И за семейным ужином без обсуждения рабочих моментов не обходится.

Отличие семейного бизнеса от обычного в том, что у нас есть общие интересы и цели. Проблемы в работе быстрее устраняются. А каждому успеху мы радуемся вместе как дети.

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#семейныйбизнес #производство #узбекистан #экология #ташкент
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