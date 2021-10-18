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Съемочная группа фильма «Вызов» вернулась на Землю после путешествия на МКС
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Сегодня в 10:01

Съемочная группа фильма «Вызов» вернулась на Землю после путешествия на МКС

Корабль «Союз МС-18» со съемочной группой фильма «Вызов» на борту приземлился в Казахстане в 10:35 по времени Нур-Султана. На нем режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд снимали сцены для фильма на Международной космической станции. С ними также летел космонавт Олег Новицкий.

Всего экипаж провел в космосе 12 дней, его командиром выступил Антон Шкаплеров. Запуск состоялся 5 октября, тогда же корабль достиг исследовательского модуля «Прогресс», который позволил путешественникам перейти на МКС.

Подготовка к полету заняла несколько месцев — Клим Шипенко и Юлия Пресильд готовились к нему с 24 мая. Их учили, как нужно двигаться по станции, пить, спать и совершать другие действия в невесомости. Съемочная группа прошла через гипоксические тренировки, а также тренировалась в ортостоле, который имитировал ситуацию невесомости.

По сюжету фильма, ради которого съемочная группа совершила полет, врач отправляется на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. Это совместный проект «Роскосмоса», студии Yellow, Black and White и Первого канала. Предполагается, что «Вызов» станет первой полнометражной лентой, снятой в космосе. Премьера запланирована на 2022 год.

Источник: incrussia.ru

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