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Съемки воссоединения «Друзей» пройдут в начале апреля
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Сегодня в 10:37

Съемки воссоединения «Друзей» пройдут в начале апреля

HBO Max утвердил дату съемок специального эпизода «Друзей» — они пройдут 5 апреля.

В проекте примут участие все звезды сериала: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Кроме того, в спецэпизоде снимутся создатели сериала Дэвид Крейн и Марта Кауффман.

Съемки пройдут на студии Warner Bros. в калифорнийском городе Бербанке — именно там снимали весь оригинальный сериал. Реюнион «Друзей» снимет телепродюсер Бен Уинстон.

Спецэпизод станет первым воссоединением всего каста «Друзей» с окончания шоу. Вместе с тем продюсеры уточняли, что серия не будет как таковым продолжением сериала. Актеры предстанут в роли самих себя, а не будут играть уже полюбившихся зрителям персонажей.

Источник: daily.afisha.ru

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