Семейный бизнес. Подростки о том, как учатся предпринимательству у родителей

Пообщались с молодыми предпринимателями и узнали, каково это — вступить в семейный бизнес.









Адема Бримжанова, 18 лет, город — Астана, студентка, @018aas







О себе





Я родилась в маленьком городе Жезказган, а в 2015 году мы с родителями переехали в Астану. Теперь я учусь в Astana University.

О семейном бизнесе





Еще с детства я помогала родителям в их бизнесе. Когда поступила в университет, у меня появилось свободное время, которое я могла выделить работе. Сказала родителям, что могу и хочу полноценно работать. Тогда они предложили войти в их бизнес.

Я занимаюсь финансами. Всем, что связанно с банками и оплатой: финансовый учет, в котором я контролирую каждую покупку, слежу за продажами товаров. Каждую неделю подвожу итог. Выделяю бюджет на все нужды и на последующий товар. Помимо этого, веду учет товара: принимаю новые поставки, проверяю, все ли на месте.

Об опыте





Мне нравится работать вместе с родителями. Думаю, у каждого есть цель и мечта открыть бизнес. Я недолго в этом деле, но сделала большой шаг к будущей мечте. Обрела много знаний в разных сферах услуг благодаря семейному проекту.

Для создания собственного бизнеса нужны большие вложения. Еще нужно уделить внимание развитию социальных сетей и маркетингу. Тщательно выбирать хороший товар — продукт компании. Красиво оформлять визуал и учитывать потребности граждан в вашем товаре.

Батырхан Сыздыков, 15 лет, город — Астана, помощник тренера по боевым искусствам, @batyr_leader









О себе





Я живу в Астане шесть лет. Мы переехали, когда мне было девять. Занимаюсь спортом. Хожу в тренажерный зал, плаваю. Также учусь в Atlas School.

О семейном бизнесе





Когда мне было 14 лет, отец попросил заменить его на тренировках, так как он сам уезжал на соревнования. Я согласился и мне понравилась работа тренера.

Я занимаюсь с маленькими спортсменами в возрасте пяти-семи лет. У меня хорошо получается, так как я легко лажу с детьми.

Нравится, когда у детей получается выполнять что-то новое. Когда они показывают результаты. Выступают на соревнованиях и выигрывают. Понимаю, что в этом есть и моя заслуга.

Об опыте





Многие подростки могут принести пользу в любом деле. Так как молодые люди чаще всего думают нестандартно, креативно.

Бибигуль, город — Астана, школьница











О себе





Я переехала в Астану в феврале. Учусь в Atlas School. В своей группе единственная, кто получил грант на обучение.

При поступлении мне помогло то, что я была настойчивой. Разговаривала напрямую с директором Мадиной. Радует, что она поддерживает меня, ценит мои навыки и знания.

О семейном бизнесе





В семейный бизнес я пришла, чтобы помочь отцу. Брат был в армии, а папа уже ушел с работы, и ему нужна была поддержка. Дело еще не приносило хорошего дохода, поэтому я взяла на себя ответственность. Начала продажу кумыса. Сначала просто ходила по городу и предлагала товар людям. Так у нас появились постоянные клиенты. А дальше сработала сеть рекомендаций.

Об опыте





Для меня это был интересный опыт. Больше всего понравилось знакомиться с людьми, заниматься продвижением и рекламой продукта.

Самое сложное — начать. Но не стоит боятся. Если вы продаете что-то, предлагайте каждому. Кто-то откажет, но это не должно вас останавливать. Всегда найдется ваш клиент.