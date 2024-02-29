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Сэм Мендес снимет четыре фильма об участниках The Beatles
Новости Центральной Азии и мира

22.02.2024

Сэм Мендес снимет четыре фильма об участниках The Beatles

Британский режиссер Сэм Мендес, известный по фильмам «Красота по-американски» и «Дорога перемен», снимет четыре фильма об участниках группы The Beatles.

Картины выйдут в 2027 году. Они расскажут о жизни и творчестве Пола Маккартни, Ринго Старра, Джона Леннона и Джорджа Харрисона. Фильмы снимут при содействии музыкантов и их семей.

Производством и дистрибуцией будущих лент займутся Sony Pictures Entertainment и Neal Street Productions. Продюсерами картин выступят Мендес и Пиппа Харрис, работавшая с режиссером над «Дорогой перемен».

Источник: daily.afisha.ru

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