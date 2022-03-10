Семь казахстанок вышли в финал молодежного чемпионата Азии по боксу

В Иордании в рамках молодежного чемпионата Азии по боксу состоялись полуфинальные поединки. По их итогам в финал пробились семь представительниц команды Казахстана. Ниже представлены полуфинальные бои с участием спортсменок.

— до 50 килограммов: Карина Токубай выиграла узбечку Хилалохон Машрабову

— до 60 килограммов: Улдана Таубай выиграла у Хади Хан из Пакистана

— до 63 килограммов: Нурсулу Суйенали победила узбечку Рукшон Шакарову

— до 66 килограммов: Аружан Жангабаева оказалась сильнее вьетнамки Тран Туйен

— до 80 килограммов: Куралай Егинбайкызы выиграла узбечку Рукшон Парпиеву.

Без боя в финал прошли Роксалана Валиева и Шугыла Налибай.

Источник: olympic.kz