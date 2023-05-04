Selfie, Eva Wine Café, «На крыше»: Гурген Басенцян о развитии ресторанного бизнеса и гастрономии в Астане

Гурген Басенцян, город — Астана, 44 года, ресторатор, основатель Good Project, @guricgood



О создании и развитии Good Project

Я начал карьеру в музыкальной индустрии как виниловый диджей в городе Туапсе. В 2000 году переехал в Москву, где мне предложили стать промоутером в одном из новых клубов. За два года работы мы вошли в пятерку лучших клубов столицы по версии Life Nights Awards в номинации «Лучший афтепати-клуб». После этого ко мне начали поступать новые предложения, в том числе из Казахстана.

Мне было 24 года, и я не горел желанием переезжать из Москвы. Но волей случая согласился и приехал в Казахстан, чтобы запустить новый клуб в Астане. Я не ожидал, что в апреле здесь будет -35 градусов. Еще я знал, что в Казахстане красивая природа, горы, но оказалось, что все это находится в Алматы, за тысячу километров. Но так как я позитивный человек, поставил перед собой цель: поработать год и понять, смогу ли здесь жить и работать, а главное — понять культуру и ценности казахстанцев. Благодаря коммуникабельности и дипломатичности, которые мне привили родители, мне это удалось. И теперь я с полной уверенностью могу сказать, что я астанчанин, живу здесь уже 20 лет. Это мой город и страна.

За время работы в Астане у меня были и успешные, и не самые удачные запуски. В наши заведения приезжали люди из разных городов, часто приходили иностранцы. В 2006 году мы за 28 дней реализовали Lounge Bar «Шоколад». Я не был строителем, но создал этот клуб с фундамента благодаря своему перфекционизму и насмотренности. Затем мы запустили ресторан «Бархат». Об этих заведениях писали зарубежные СМИ. Они стали началом Good Project. На сегодняшний день мы реализовали 31 проект.

Пять-шесть лет назад я принял решение уйти в гастрономию, работать над тем, чтобы выводить ресторанный бизнес в Казахстане на уровень международных стандартов. Так появился Selfie, который мы открыли в партнерстве с российской сетью White Rabbit. Это флагманский ресторан нашей сети. Благодаря Selfie к нам устремились рестораторы и гости со всего Казахстана. Гастрономия в стране активно развивается. Мы делаем огромный вклад в развитие гастротуризма. Привозим в Казахстан огромное количество именитых шефов, бартендеров, журналистов. Проводим крупные ужины.

Сегодня в нашем портфеле шесть ресторанов, три из которых в нашей собственности и три открыты в партнерстве. Пять заведений находится в Астане, одно — в Усть-Каменогорске. В сети работает порядка 300 человек. И могу уверенно сказать, что наши заведения не хуже, чем в Москве, Париже или Гонконге.

Good Project — нишевая сеть ресторанов премиального сегмента. Мы не стремимся построить много ресторанов. Но хотим привносить что-то новое и интересное на рынок Казахстана.

О корпоративной культуре

В нашей ресторанной сети есть HR-отдел, отдел маркетинга, операционные директора и другие подразделения, каждое из которых отвечает за свой блок.

Мы активно работаем с персоналом. Стараемся подбирать людей, которые мыслят одинаково. Обучаем их английскому языку. Лучших топ-менеджеров отправляем на обучение за границу. Вводим онлайн-обучение. Все это позволяет иметь хорошую репутацию на рынке и находить квалифицированный персонал.

При выборе людей в команду топ-менеджмента, я всегда обращаю внимание на то, чтобы нам было комфортно, чтобы мы совпадали энергетически. Важно, чтобы человек был стрессоустойчивым, хотел работать и развиваться, круглосуточно был на связи, не боялся предлагать свои идеи.

Сегодня на рынке Казахстана работает много ребят, которые выросли с нами и стали рестораторами, предпринимателями. Я восхищаюсь каждым. Горд, что человек когда-то пришел ко мне поваром или барменом, научился новому и созрел для большего. Любой предприниматель, который дает работу людям и развивает рынок, достоин восхищения.

Каким должен быть руководитель

Руководитель — это лидер, который ведет за собой команду, развивает ее, всегда готов помочь. Он видит в людях, которые растут вместе с ним, не конкурентов, а партнеров. Одна из наших операционных директоров пришла в компанию официантом, потом стала сомелье. После мы поручили ей управление двумя объектами, затем дали долю в одном из них, и она стала собственником. Потому что я всегда выделаю талантливых людей, помогаю им расти и предлагаю интересное направление для партнерства.

Руководитель — это лидер, который ведет за собой команду, развивает ее, всегда готов помочь

Лидер — это пример для всех. Сотрудники равняются на своего руководителя. Поэтому любому менеджеру в первую очередь важно развиваться самому.

Руководитель всегда должен видеть проблемы в работе компании: от самой маленькой до самой крупной, а также уметь их решать.

О преимуществах и сложностях

Я люблю свою работу, поэтому вижу в ней больше плюсов, чем минусов.

Сложности есть в любом бизнесе. Нужно понимать, что ты, как руководитель, несешь ответственность за всех, кто работает вместе с тобой. Я ценю идейных, проактивных людей. И мне везет на таких. Я рад, что рядом со мной всегда есть люди, которые тоже готовы развиваться. Мне нравится обсуждать с ними новые идеи, формировать внутреннюю культуру, получать обратную связь. От своих коллег я подпитываюсь энергией.

Я трудоголик. Не боюсь большого объема работы. Еще 10 лет назад работал и по ночам, и в выходные. Требовал того же от людей, которые работают со мной. Многие не выдерживали, но были те, кто выкладывался, и это дало свои результаты. Усердный труд помог вырастить людей, которым я со временем делегировал некоторые обязанности. Сегодня в команде сформировалось правильное распределение задач, и постепенно я пришел к тому, чтобы выделять больше времени для отдыха. Но ключевые задачи по-прежнему остаются на мне. Поэтому я пока не пришел к моменту, когда смогу много отдыхать и много зарабатывать. Мне еще нужно работать.

О планах

Наша цель — развивать казахстанский рынок, чтобы о нем говорили на международной арене. Мы создали фестиваль Astana Global Castro. Под его эгидой будет проходить большое количество мероприятий внутри наших ресторанов и за пределами Астаны.

В этом году мы уже запланировали приезд восьми именитых международных шефов. Они посетят Астану в рамках фестиваля. Событие будет активно освещаться в медиа, в том числе за рубежом. Это наш небольшой вклад в развитие Астаны, которая нуждается в повышении узнаваемости на международном рынке.

Также в этом году мы хотим запустить три новых проекта: два ресторана и один бар. Планируем гастроли именитых бартендеров.

Кроме того, запланировали обучение и повышение квалификации внутри компании, которое будет касаться сервиса. Хотим, чтобы сервис в наших ресторанах был образцовым для всего города.