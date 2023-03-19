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Селена Гомес стала первой девушкой, которая преодолела 400 миллионов подписчиков в Instagram
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Новости

Сегодня в 11:59

Селена Гомес стала первой девушкой, которая преодолела 400 миллионов подписчиков в Instagram

Ее обычные посты набирают 10-15 миллионов лайков и просмотров. А последние публикации актрисы получили 22 миллиона отметок.

Источник: peopletalk.ru

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