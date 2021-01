Стрим-сервис HBO Max начал работу над продолжением «Секса в большом городе» — мини-сериала, который выйдет под названием «И просто так…» (And Just Like That…). Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон вернутся в продолжении в знакомых ролях, но Ким Кэтролл не примет участия в проекте.

Продолжение покажет, как героини справляются с похожими жизненными проблемами спустя 20 лет.

Источник: kinopoisk.ru