Сегодня в Алматы пройдет V Региональный Рекламный Форум — RAF

Главная тема нынешнего форума — СТРАТЕГИЯ КОММУНИКАЦИИ 4.0.
Текущая реальность кардинально меняет поведение потребителя, предоставляет больше возможностей для маркетинговых коммуникаций, при этом усложняя подходы, что ставит перед маркетологами и рекламными специалистами следующие вопросы:
— что важно для потребителя и какие паттерны будут стимулировать его выбор
— отвечают ли существующие каналы коммуникации задачам текущего времени и как будут трансформироваться в будущем
— как эффективно интегрировать User Experience и Data-driven маркетинг, какие правила маркетинга меняются, а какие остаются фундаментальными
— какие новые инструменты для выстраивания успешного потребительского опыта мы имеем или должны создать в ближайшее время.
Эти и другие самые актуальные темы обсудят участники форума в рамках 23 выступлений и 4 дискуссий, которые пройдут в двух залах. А в лаундж-зоне состоится круглый стол по вопросу подготовки специалистов для индустрии.
Мероприятие, организованное Центрально-Азиатской Рекламной Ассоциацией — ЦАРА, пройдет в Доме Приемов и соберет топ-персон рекламно-медийной и маркетинговой сфер — представителей рекламных агентств, сейлз-хаусов, диджитал-платформ, операторов наружной рекламы, СМИ, управляющих и маркетинговых директоров компаний, независимых специалистов по маркетингу.
Выступления спикеров форума также можно будет посмотреть в онлайн-режиме.
Трансляция из 2 залов:
— белый зал
— зеленый зал
В конце мероприятия традиционно будут выбраны четыре лучших спикера, подарки для которых предоставлены сетью магазинов MARWIN и «Меломан».
Организатор форума — Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация.
Официальные партнеры RAF 2024 — Admixer Media, Yandex Ads.
Партнеры — Forte, Success Market, Bidease, GEOMOTIVE, Media Nova.
Ивент-партнер — EZ Solutions.
Креативный партнер — Catharsis Group.
Также мероприятие поддержала компания RG Brands с торговыми марками LeGracio и ASU Vo.
Информационные партнеры — Tribune.kz, КТК, Almaty.TV, BES.media, Exclusive.kz, Бизнес Номады, MarCom Club, Optimism.kz, Digital Business, BIZ Media, NUR.kz, Weproject, Zakon.kz, marketing.uz