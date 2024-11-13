Сегодня в Алматы пройдет V Региональный Рекламный Форум — RAF

Главная тема нынешнего форума — СТРАТЕГИЯ КОММУНИКАЦИИ 4.0.

Текущая реальность кардинально меняет поведение потребителя, предоставляет больше возможностей для маркетинговых коммуникаций, при этом усложняя подходы, что ставит перед маркетологами и рекламными специалистами следующие вопросы:

— что важно для потребителя и какие паттерны будут стимулировать его выбор

— отвечают ли существующие каналы коммуникации задачам текущего времени и как будут трансформироваться в будущем

— как эффективно интегрировать User Experience и Data-driven маркетинг, какие правила маркетинга меняются, а какие остаются фундаментальными

— какие новые инструменты для выстраивания успешного потребительского опыта мы имеем или должны создать в ближайшее время.

Эти и другие самые актуальные темы обсудят участники форума в рамках 23 выступлений и 4 дискуссий, которые пройдут в двух залах. А в лаундж-зоне состоится круглый стол по вопросу подготовки специалистов для индустрии.

Мероприятие, организованное Центрально-Азиатской Рекламной Ассоциацией — ЦАРА, пройдет в Доме Приемов и соберет топ-персон рекламно-медийной и маркетинговой сфер — представителей рекламных агентств, сейлз-хаусов, диджитал-платформ, операторов наружной рекламы, СМИ, управляющих и маркетинговых директоров компаний, независимых специалистов по маркетингу.

Выступления спикеров форума также можно будет посмотреть в онлайн-режиме.

Трансляция из 2 залов:

— белый зал

— зеленый зал

В конце мероприятия традиционно будут выбраны четыре лучших спикера, подарки для которых предоставлены сетью магазинов MARWIN и «Меломан».

Организатор форума — Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация.

Официальные партнеры RAF 2024 — Admixer Media, Yandex Ads.

Партнеры — Forte, Success Market, Bidease, GEOMOTIVE, Media Nova.

Ивент-партнер — EZ Solutions.

Креативный партнер — Catharsis Group.

Также мероприятие поддержала компания RG Brands с торговыми марками LeGracio и ASU Vo.

Информационные партнеры — Tribune.kz, КТК, Almaty.TV, BES.media, Exclusive.kz, Бизнес Номады, MarCom Club, Optimism.kz, Digital Business, BIZ Media, NUR.kz, Weproject, Zakon.kz, marketing.uz