Сегодня в Алматы открывается рекламно-медийная конференция ADTribune-2023

Главной темой мероприятия станет глокализация — процесс экономического, социального, культурного развития, который характеризуется сосуществованием разнонаправленных тенденций: на фоне глобализации вместо ожидаемого исчезновения региональных отличий происходит их сохранение и усиление.

Важно понимать, что происходит в мире, овладевать новыми технологиями и придавать им дополнительную ценность за счет локальных возможностей, с одной стороны, и находить пути интеграции локальных уникальных продуктов в международную среду — с другой.

Доклады и дискуссионные панели ADTribune-2023 коснутся главной темы мероприятия и будут посвящены актуальным для индустрии вопросам.

Конференция традиционно соберет ведущих экспертов и профессионалов рекламно-медийного рынка. В мероприятии примут участие свыше 50 спикеров и модераторов, участники и гости конференции прослушают 15 докладов и примут участие в 6 дискуссионных панелях.

Рекламно-медийная конференция ADTribune организована Центрально-Азиатской Рекламной Ассоциацией (ЦАРА).

Генеральный партнер — Forte Bank

Официальный партнер — Coca-Cola

Партнеры — Яндекс Реклама, TV Media Advetising Agency, International Media Service, BEHYPE, KFC

Event-партнер — EZ Solutions

Медиа-партнер — TV Media Digital Sail

Инфопартнеры — Tribune.kz, КТК, Zakon.kz, weproject.media, BIZ Media, Optimism.kz, Qazaqpress, Stan.kz, NUR.kz, Almaty TV, «Вечерний Алматы».

ADTribune пройдет 25 мая в гибридном формате: спикеры и участники смогут встретиться офлайн.

Онлайн-трансляцию в реальном времени вы можете увидеть здесь.