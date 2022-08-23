Sega экранизирует две игры 1990-х — Space Channel 5 и Comix Zone

Sega будет сотрудничать с Picturestart для адаптации игр Comix Zone и Space Channel 5.

Comix Zone — это приключенческая игра 1995 года, которая изначально была выпущена для игровой приставки Sega Mega Drive. В ней суперзлодей втягивает главного героя в свою вселенную.

Другая видеоигра кардинально отличается, хотя сюжеты фильмов будут похожи. Space Channel 5 представили игрокам в 1999 году, в ней новостной репортер сражается с инопланетным вторжением с помощью силы танца. Над обеими экранизациями в качестве продюсера будет работать Тору Накахара, который продюсировал две части «Соника».