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Sega экранизирует две игры 1990-х — Space Channel 5 и Comix Zone
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Сегодня в 10:37

Sega экранизирует две игры 1990-х — Space Channel 5 и Comix Zone

Sega будет сотрудничать с Picturestart для адаптации игр Comix Zone и Space Channel 5.

Comix Zone — это приключенческая игра 1995 года, которая изначально была выпущена для игровой приставки Sega Mega Drive. В ней суперзлодей втягивает главного героя в свою вселенную.

Другая видеоигра кардинально отличается, хотя сюжеты фильмов будут похожи. Space Channel 5 представили игрокам в 1999 году, в ней новостной репортер сражается с инопланетным вторжением с помощью силы танца. Над обеими экранизациями в качестве продюсера будет работать Тору Накахара, который продюсировал две части «Соника».

Источник: srsly.ru

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