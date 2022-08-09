Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/1db/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/1db41d7440f17c7da3b0bd9f6719a692.jpeg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
sdelayte-leto-vkusnym-vmeste-s-coca-cola
Сделайте лето вкусным вместе с Coca-Cola
54
Главная
/
Возможности
/
Новости

01.01.2000

Сделайте лето вкусным вместе с Coca-Cola

150 ваучеров Forte Market на 1 миллион тенге и другие призы ждут вас под крышками серебристого цвета.

Компания Coca-Cola радует нас еще одной летней акцией! С 15 июля по 31 октября 2022 года каждый покупатель напитков в бутылках с акционной крышкой серебристого цвета принимает участие в розыгрыше призов. В акции участвуют Coca-Cola Classic в пластиковых бутылках объемом 1,5 литра, 2 литра и 2,25 литра, а также напитки Coca-Cola Zero Sugar, «Fanta Апельсин» и Sprite в бутылках емкостью 2 литра.

В акции разыгрываются следующие призы:
— 150 ваучеров Forte Market на сумму 1 миллион тенге
— 2 миллиона бонусов Forte Market на сумму 500 тенге
— 50 тысяч «Криспи Чикен Комбо Меню» от ресторанов Burger King.

Если вы выиграли «Комбо Меню», а в вашем городе нет ресторанов Burger King, приз можно будет поменять на сертификат Forte Market на эквивалентную сумму предложения «Комбо Меню» (1700 тенге), позвонив на Горячую линию 8-800-070-58-20 (звонок бесплатный). Все подробности акции можно посмотреть на сайте www.extrazone.com. На этом же сайте или через WhatsApp-бот +7 700 739 98 41 можно активировать коды под крышками напитков, чтобы узнать, какой приз вы выиграли.

photo1660035597.jpeg

Александра Аккирман, менеджер по корпоративным связям и коммуникациям компании Coca-Cola в странах Центральной Азии и Кавказа

Вместе с партнерами нашей промо-акции «Вкусное Лето» — Форте Банком и ресторанами «Бургер Кинг» — мы приготовили особенные призы. Слоган бренда Coca-Cola — «Магия момента», призывающий замечать прекрасное и получать удовольствие в моменте здесь и сейчас, как нельзя лучше подходит к вкусному летнему ужину с семьей или друзьями и любимым напитком.

Принять участие в акции может любой житель Казахстана, достигший возраста 14 лет. Для этого нужно сделать всего два шага:

1. Приобрести продукцию в период с 15 июля по 31 октября 2022 года и найти случайный уникальный код под крышкой, состоящий из цифр и/или букв латинского алфавита.

2. Не позднее 31 октября 2022 года зарегистрировать код на веб-сайте www.extrazone.com или через WhatsApp-бот, отправив код под Крышкой на номер +7 700 739 98 41.

Список городов с ресторанами BURGER KING, которые принимают участие в Акции «Сделай лето вкусным», представлен на сайтах www.extrazone.com и www.burgerking.kz.


Материал подготовлен при подержке Coca-Cola.


Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #лето #маркет #акция #cocacola
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Вышел ранее не изданный альбом Дэвида Боуи Toy 2001 года
785
Binance объявляет о сотрудничестве с The Weeknd и становится эксклюзивным криптопартн...
580
Nomad Way 2018. Голоса кочевых народов вновь прозвучат в Астане
1749
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.