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SCAT восстанавливает рейсы в Алматы
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Сегодня в 16:49

SCAT восстанавливает рейсы в Алматы

На сегодняшний момент SCAT выполняет рейсы в Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Кокшетау, Петропавловск, Туркестан, Караганду, Усть-Каменогорск, Тараз, Москву, Нукус, Ургенч, Стамбул, Тбилиси, Ереван, Грозный и Махачкалу.

Расписание рейсов оптимизируется под рамки действия режима ЧП. В единичных случаях, когда компания не имеет возможности изменить время вылета рейса, рекомендуем пассажирам иметь при себе распечатанный билет на самолет — в случае вылета и сохранять посадочный талон — в случае прилета.

Вся актуальная информация, публикуется на официальном сайте авиакомпании scat.kz, а так же в социальных сетях авиаперевозчика.

Напоминаем и о том, что для пассажиров рейсов, отмененных по причине ввода режима ЧП в РК, компанией предоставляется возможность изменения даты вылета на период до 31 января 2022 года, либо полный возврат стоимости билета. Обращаться необходимо по месту приобретения перелетов.

Так же обращаем ваше внимание, что в первую очередь обслуживаются пассажиры отмененных рейсов и желающие приобрести билеты на ближайшие даты.

Номер центра поддержки авиакомпании: 8 7252 99 88 80. Работает круглосуточно.

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#казахстан #билеты #scat #авиарейсы #возврат
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