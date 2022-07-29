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Сборная Кыргызстана по волейболу выиграла Кубок вызова Центральной Азии
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Сегодня в 10:27

Сборная Кыргызстана по волейболу выиграла Кубок вызова Центральной Азии

Сборная Кыргызстана выиграла Кубок вызова Центральной Азии и Кубок мэра Бишкека.

В финале сборная обыграла команду Туркменистана со счетом 3:2.

Третье место у сборной Казахстана, которая победила Узбекистан со счетом 3:0.

Источник: 24.kg

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