Сборная Казахстана по теннису впервые сыграет в финале чемпионата мира — Кубка Билли Джин Кинг

Несколько дней осталось до начала главного теннисного турнира среди женских сборных мира — Кубка Билли Джин Кинг. Обыграв сборную Германии со счетом 3:1 в Астане в квалификационном раунде, казахстанская сборная впервые проложила себе путь в финал командного чемпионата мира.

В первый день групповой стадии чемпионата мира — 8 ноября, казахстанская сборная сыграет против команды Великобритании. Это будет второе в истории очное противостояние команд.

Уже на следующий день, 9 ноября, подопечные Ярославы Шведовой — капитана сборной Казахстана, впервые в своей истории сразятся с испанками.

Источник: informburo.kz