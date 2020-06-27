Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/2f5/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/2f5904498a12e81ad497cb18f76f2e86.PNG
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
sberbank-izuchil-kak-zumery-i-millenialy-otkladyvayut-den-gi
«Сбербанк» изучил, как зумеры и миллениалы откладывают деньги
35
/
/

Сегодня в 09:58

«Сбербанк» изучил, как зумеры и миллениалы откладывают деньги

67% россиян в возрасте до 23 лет каждый месяц откладывает деньги. Среди россиян в возрасте до 40 лет этот показатель составляет 52%. Исследование провели «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни».

Исследование проходило в 37 городах России с населением более 500 тысяч. К поколению Z отнесены люди в возрасте 18-23 лет, к поколению Y — 24-40 лет.

По данным исследования, зумеры чаще хранят деньги в виде наличных. Только 10% респондентов в возрасте до 23 лет используют рублевые депозиты. Миллениалы предпочитают хранить деньги в банке — рублевые вклады есть у 39% опрошенных в возрасте от 23 до 40 лет.

Оба поколения почти не вкладываются в ценные бумаги — инвестировать готовы 9% зумеров и 10% миллениалов.

Зумеры чаще всего копят на квартиру, непредвиденные обстоятельства, путешествия и отдых. Миллениалы откладывают деньги на поддержку детей и путешествия.

Большинство россиян, которые откладывают деньги, живут в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Ростове-на-Дону. Среди зумеров меньше всего о сбережениях беспокоятся в Махачкале, Пензе и Томске. Реже миллениалов из других городов откладывают деньги в Махачкале, Новокузнецке и Самаре.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#сбербанк #деньги #исследование
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Фильм Акана Сатаева покажут в США
1009
Трой Сиван выпустил своевременный сингл TakeYourself Home
198
Кыргызстанская сеть коворкингов ololo выиграла на VI ежегодном Центрально-Азиатском ф...
338