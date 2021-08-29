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«Сбер» запустил приложение для музыкантов «Студио»
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Сегодня в 10:38

«Сбер» запустил приложение для музыкантов «Студио»

«СберЗвук» запустил приложение для музыкантов «Студио». В нем пользователи могут просматривать музыкальные новости, обучающие видео и вебинары.

Исполнители будут иметь возможность создавать аудиокомнаты со слушателями, проводить с ними интерактивы, презентовать и продвигать свои треки.

Приложение появилось в Google Play и App Store, но доступно только по приглашению «СберЗвука». Сейчас приглашение получили несколько десятков музыкантов и их команды. Другие артисты получат доступ по заявке после публичного релиза.

Источник: incrussia.ru


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