«Сбер» запустил приложение для музыкантов «Студио»

Приложение появилось в Google Play и App Store, но доступно только по приглашению «СберЗвука». Сейчас приглашение получили несколько десятков музыкантов и их команды. Другие артисты получат доступ по заявке после публичного релиза.









«СберЗвук» запустил приложение для музыкантов «Студио». В нем пользователи могут просматривать музыкальные новости, обучающие видео и вебинары.Исполнители будут иметь возможность создавать аудиокомнаты со слушателями, проводить с ними интерактивы, презентовать и продвигать свои треки.