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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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«Сбер» запускает собственное игровое направление
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Сегодня в 10:45

«Сбер» запускает собственное игровое направление

Дочерняя компания Сбера «Сберинтертеймент» запускает собственное игровое направление — «Сбер игры».

В 2021 году «Сбер игры» приступят к формированию команды и созданию продюсерского центра, издательства, студии внутренней разработки, а также различных околоигровых сервисов.

Новое направление возглавит Алиса Чумаченко — основательница разработчика мобильных игр Game Insight.

Помимо планов по собственной разработке игр банк рассматривает возможность приобретения существующих игроков на рынке.

Источник: rb.ru

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#технологии #сбербанк #мобильныеприложения #игры
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