«Сбер» запускает собственное игровое направление

Дочерняя компания Сбера «Сберинтертеймент» запускает собственное игровое направление — «Сбер игры».
В 2021 году «Сбер игры» приступят к формированию команды и созданию продюсерского центра, издательства, студии внутренней разработки, а также различных околоигровых сервисов.
Новое направление возглавит Алиса Чумаченко — основательница разработчика мобильных игр Game Insight.
Помимо планов по собственной разработке игр банк рассматривает возможность приобретения существующих игроков на рынке.
Источник: rb.ru