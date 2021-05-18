«Сбер» снял клип с Даней Милохиным

Певец и блогер Даня Милохин представил клип на трек — «Везде топ», в рамках рекламной кампании «Сбера» и Visa.

Говоря с молодежью на понятном языке, «Сбер» данным клипом поддерживает стремление молодых людей заниматься тем делом, которое приносит радость самореализации. В музыкальном клипе «Везде топ», певец делится собственным опытом, своим отношением к деньгам и вдохновляет поклонников не бояться развиваться в том направлении, которое их интересует, будто: гейминг, мода, творчество или спорт.

Цель рекламной кампании — продвижение новых предложений банка. «Сбер» устраивает розыгрыш призов для клиентов, оформивших карту Visa, а также предлагает специальные условия для держателей карт платежной системы в возрасте от 14 лет до 21 года.

Источник: rb.ru