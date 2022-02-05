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«Сбер» присоединился к разработке единого стандарта для устройств «умного» дома
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Сегодня в 09:32

«Сбер» присоединился к разработке единого стандарта для устройств «умного» дома

Команда SberDevices присоединилась к международному альянсу по разработке Matter — единого стандарта для устройств «умного» дома, в том числе систем контроля доступа, безопасности, освещения и электричества, отопления. В ноябре к проекту присоединился «Яндекс».

«Сбер» видит перспективы в развитии единого стандарта. Например, благодаря ему виртуальные ассистенты из семейства «Салют» смогут управлять устройствами не только компаний-партнеров, но и всеми, что используют стандарт Matter.

Источник: vc.ru

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