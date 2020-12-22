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«Сбер» открыл продажи «умного» дисплея SberPortal
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Сегодня в 10:17

«Сбер» открыл продажи «умного» дисплея SberPortal

«Сбер» назвал цену на свой первый «умный» дисплей SberPortal: его можно заказать за 29 990 рублей или 28 990 рублей при онлайн-заказе с оформленной годовой подпиской «СберПрайм». Товар доставят в течение шести недель.

«Сбер» представил SberPortal со встроенными ассистентами семейства «Салют» и управлением голосом, жестами и прикосновениями в конце сентября 2020 года. У дисплея есть 10-дюймовый Full HD-экран, широкоугольная AI-камера и поддержка распознавания лица.

Устройство поддерживает управление «умным» домом, позволяет слушать музыку, смотреть фильмы, совершать видеовызовы, играть в аркады, головоломки и другие игры и так далее. В SberPortal есть и каталог приложений: например, заказ продуктов, приложение с рецептами «СуперШеф» и другие.

Источник: tjournal.ru

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#технологии #сбербанк #гаджеты
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